雖然染髮不像刺青一刺在身上就是一輩子的印記，不需要思考太久才能做決定；但是染髮畢竟也是一件耗時、傷髮質又消荷包的事，如果想在事前先看看哪種髮色比較適合自己，或是不想破壞髮質但又想體驗一下改變髮色的樣子，就利用「InstaHairColor」來數位染髮一下吧！
它是一款可以改變照片中人物髮色的 App，只要將頭髮的部份塗抹選取後，就能任意的套用各種不同的髮色，提供亮色系與暗色系兩種選擇，但亮色系都相當的＂亮＂眼，需要有一定的氣勢才能駕馭唷！
雖然選取頭髮區塊的工具很陽春，不過產生的效果並不會很突兀，大部份看起來都蠻真實的，當然有些顏色太超過的，就不是很自然啦！如果想試試哪種顏色適合自己的膚色，倒是可以用它來嘗試一下哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：染髮王 InstaHairColor
- 軟體語言：英文
- 開發人員：WayDC
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「InstaHairColor」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
選擇拍照或由相簿選取照片。若是選擇相簿照片則需調整照片的顯示範圍，僅支援 1:1 的照片尺寸。
接著就可以開始塗抹選取頭髮的部份。顏色沒關係，之後都可以改。建議先大膽的圈選後，再來進行細部的修整。
可以兩指斜拉放大，由上方切換成「Remove」後，將多餘的部份去除即可。例如左圖紅色箭頭指的地方，如果看不清楚的話，可以先切換比較深色或與背景色差較大的髮色，會較容易辨識。微調後，就會像右圖看起來是不是很自然呢？（騙誰？這髮色也太 Over）（XD）
如果覺得亮色系太大膽了，也可以切換到「Lowlight」選用比較暗色系的髮色。程式其實還支援漂髮，不過那是屬於付費升級的功能唷！
若想玩玩挑染的話，就先點擊右上角的「V」將目前的髮色儲存下來，就可以再添加其它的髮色（如右圖），可重複這個步驟加入多種不同的髮色。最後再按「Share」即可儲存到相簿中。
左上為原圖。東方人似乎不太適合亮色系，但亮粉紅那張有美人魚的 fu 啊～整體來說，效果算是自然的，操作的重點就是要耐心將多餘選取的部份修整好，看起來就會蠻真實的唷！