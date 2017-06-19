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「日語背單詞 2」適合自學者的單詞學習與拼詞練習（Android）

認識日文五十音後，接下來要做的就是累積單詞量了，而且學新語言時單詞能多背、多記是最好的唷！這款「日語背單詞 2」就蠻適合自學者來學習，內容包含標準日本語初、中級與新版標準日本語初、中級，共可學到超過 10,000 個詞彙。

在學習時若有覺得比較困難、不好記的單詞時，可加入「未記住單詞」清單中，方便之後加強復習，另外在拼詞練習時有拼錯的單詞也會自動加入該清單中唷！而拼詞練習有時間壓力與生命值的限制，會依低、中、高難度調整時間的長度，如果失敗達 5 次就只能得到 0 分了。

在做拼詞練習時會發現大多的題目都直接顯示假名，只有少部份是漢字，那是因為拼詞練習主要的目的並非測驗，而是希望透過反覆輸入假名讀音來幫助單詞的記憶，這在「未記住單詞」裡也有類似的功能，可讓使用者多加背誦練習。全功能不需連接網路即可使用，但相當可惜的是並沒有提供發音功能啊～～～

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：日語背單詞 2
  • 軟體語言：簡體中文
  • 開發人員：王 岳
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 因裝置而異
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「日語背單詞 2」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

預設為「標準日本語初級」點擊左上角的「選書」可選擇其它學習內容。在下方每天都會顯示一句日語句子。點入「背單詞」就可以開始學習了。

 

依課本內容提供課程，點入就能看到單詞囉！右上角的「設置」可選擇單詞要順序或隨機出現。

 

可手動點擊「上一個」、「下一個」切換或是點擊中間的「自動播」就會每 6 秒切換一個單詞了。若是比較困難記不住的，只要點擊「沒記住」就會加入「未記住單詞」中。

 

「拼詞挑戰賽」必須從第 1 課開始練習才能陸續解鎖哦！點擊右上角的「設置」可調整難度及單詞出現順序。

 

有時會出現全假名、有時則是漢字，需使用下方的假名來拼出正確的發音。

 

答錯時會將可能用到的假名以綠色標示提醒使用者。

 

當答完所有的單詞即會顯示得分並解鎖下一章節。

 

在「未記住單詞」裡會包含手動加入與拼詞錯誤的單詞，點入一樣可進行拼詞練習，但這邊就不會顯示多餘的假名來混淆你。

 

在主畫面的右上角「搜索」可以輸入關鍵字搜尋相關的單詞，點擊右側的「收藏」即可加入「未記住單詞中」。

 

 

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