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「我的閃光提示燈」在需要靜音或太過吵雜的場合都不怕漏掉重要來電、訊息！（Android）

有些廠牌的 Android 手機會在機身設計 LED 的通知指示燈，當有來電、簡訊或是有人傳 LINE、FB 訊息…等時候，就會亮燈提醒你來看一下，有了這功能就算在需要開靜音的環境下，也不用擔心會漏接電話或漏掉重要的訊息。

若你的手機沒有這種指示燈又蠻有需要的話，可以下載「我的閃光提示燈」利用相機的閃光燈來做提醒，可依需求分別設定來電、簡訊是否要通知，另外則可挑選其它需要接收通知的 App，這樣就會在有訊息或來電時閃燈提示你。當在開會、看電影、在圖書館或是怕吵醒在睡覺的小寶寶…等任何必須靜音的場合下，甚至反過來在太過吵雜的環境裡，也都可以透過閃光燈接收各種提示通知哦！

不過其僅會在第一次接收到訊息、來電時才會閃燈，跟一般 Android 手機本身的 LED 指示燈還是有點功能上的差異，而使用 iPhone 的朋友則不需要另外安裝 App，在手機的「輔助使用」裡就有提供「收到提示時閃爍 LED」的功能，只要將其開啟就可使用閃光燈來提示囉！有需要的朋友可參考參考。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：我的閃光提示燈
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Apalon Apps
  • 官方網站：http://www.apalon.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「我的閃光提示燈」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 程式除了提示燈的功能外，本身也可做為手電筒或是求救燈使用，另有九種不同閃燈頻率的燈號可使用。點擊下方的區塊可進入設定功能。預設來電與簡訊都是開啟的，可依需求做調整，點擊「其他 app」需同意給程式讀取通知訊息的權限。

 

第2步 點入「選擇 app」程式有將安裝的 App 進行分類，讓你比較容易尋找。點擊展開選單，勾選需要提示的 App 即可。

 

第3步 在設定中還有一些項目可以選用，若擔心睡覺時被閃燈影響的話，可啟用勿擾模式，設定開始與結束時間，這段時間內就會停用閃燈通知。

 

iPhone 提示燈的設定方式：

在設定功能中的「一般」->「輔助使用」裡，就可以找到「收到提示時閃爍 LED」將該功能開啟即可。

 

 

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