大家都知道，政治人物最厲害的大多不是為民喉舌而是他們發生事情時的快速切割技巧！而這款「Scale」遊戲會用到的也是大家的切割術，但是是不同領域的啦！XD

「Scale」一開始會給玩家一個完整的方形區塊，在區塊中有一顆會彈來彈去的小白球，玩家需運用所提供的切割器抓準時機置入，將區塊切分成小塊，當切割的範圍達一定程度就會進入第二階段，但在切割時不可碰到小白球，最多只有三次機會，球都用完時遊戲就結束了，看你最多能撐到第到幾階段！

每回合結束時都會發給鑽石做為獎勵，足夠的鑽石就可以解鎖更多不同的玩法，例如每階段只能使用三個切割器或是每增加一階就會多一顆小白球來提高難度，挑戰性會越來越高。

因為小白球會四處亂彈，放下切割器的時機就相當重要，而剩餘的區塊會保留進入下一階段，所以放置切割器的位置也將影響到接下來遊戲的難度，若剩下太奇形怪狀的區塊，下一階段能切的位置可能就不多了，會容易失敗哦！雖然看起來不是畫面豐富熱鬧的遊戲，不過確實蠻耐玩的，大家試試囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Scale

Scale 軟體語言： 英文

英文 開發人員： 101 Digital Co

101 Digital Co 官方網站： https://101digitalcompany.com/

https://101digitalcompany.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入跟著遊戲教學了解玩法吧！將下方的切割器拖曳到上方的區塊放置，切割線就會自動向兩邊延伸。

也會有直角形式的切割器，每次切割會依切下的範圍轉換為上方的能量條，當能量條被填滿時，就會進入下一階段。

接下來就可以正式開始玩啦！有時下方的切割器可以點擊切換方向，但有時則是固定無法改變的。

切割時除了要避開小白球外，也要注意留下來的區塊形狀，如果太奇怪的話，對下一階段來說並不是件好事，像左圖兩側留下了細長的邊，整體的區塊因為比例的關係無法放大，變成能切的位置相當小，是很容易失敗的狀況。所以要為下一階段想一下，像右圖就可以剛好將右上方的長形區塊去除，剩餘的區塊在下一階段就有空間可以放大了。

若在切割時碰到了小白球就會失去一條命，一共有三次機會，全部用完就結束這回合。最後會將這回合每階段的圖形顯示出來，並發給鑽石獎勵。每到 5、10、15 階段都會有比較大的獎勵哦！

回到最上層可以看到有更多的挑戰模式，不過得使用鑽石來解鎖。

左圖是 just 3 模式，每個階段都只能用下方的三種切割器過關，使用完畢還沒過就算失敗。右圖則是 plus 1 模式，每增加一個階段就會同時加入一顆新的小白球，為遊戲帶來更多不同的挑戰性！