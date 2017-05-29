有在玩精靈寶可夢的都知道，在路邊常可以撿到的鯉魚王如果不進化的話，就是隻只會不斷跳躍的魚，但這次牠竟然可以從無路用的 D 咖直接升級變 A 咖，在「跳躍吧！鯉魚王」中完全發揮牠的跳躍能力，要往王者之路邁進！

「跳躍吧！鯉魚王」是一款很容易操作的養成遊戲，即使沒玩過、不熟悉寶可夢的人都能輕易上手，玩家要做的就是透過餵食及特訓提升牠們的跳躍力，當跳躍力達到一定的程度就可以開始挑戰聯盟。

聯盟有分多個關卡，需一一擊敗對手才能稱霸聯盟，只要在對戰時跳的比對手高就能獲勝唷！有時皮卡丘、波加曼…等寶可夢們也會來助鯉魚王一臂之力，讓牠在對戰時可瞬間提升跳躍力，但若你的鯉魚王已提升之最高級還跳輸或是在遊戲中的「隨機事件」中遇難的話，就會失去牠，此時就得再去釣一隻新的鯉魚王了。

在遊戲裡不止提升鯉魚王的等級同時也能提高培育家的級別，透過不斷的升級，新來的鯉魚王就會越來越強大，與稱霸聯盟的距離就越來越近唷！遊戲中還有許多隱藏的玩法，例如將鯉魚王變成紅色暴鯉龍或是遇見女鬼…等，有興趣的朋友可上網搜尋其他玩家的分享，越玩越有趣啊～～～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 跳躍吧！鯉魚王

跳躍吧！鯉魚王 軟體語言： 繁體中文,英文…等多國語言

繁體中文,英文…等多國語言 開發人員： The Pokemon Company

The Pokemon Company 官方網站： http://www.apppokemon.com/koiking/tc/

http://www.apppokemon.com/koiking/tc/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 初次使用必須連接網路，之後可離線玩，但部份功能仍需連線使用。

初次使用必須連接網路，之後可離線玩，但部份功能仍需連線使用。 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次玩需選擇語言以及同意一些落落長的使用條款。

接著就可以正式進入遊戲啦！第一次玩的人請按「開始遊戲」就可以跟著教學熟悉玩法了。

首先，先釣隻鯉魚王吧！

再來就是不斷餵食，只要在食物上滑過鯉魚王就會游過去吃，慢慢累積跳躍力。另外就是要進行「特訓」了，完成特訓可大幅提升跳躍力！

當跳躍力累積一定程度，就可以開始挑戰聯盟！

這裡就是要比誰跳的高，跳的高的人就贏得勝利！

獲勝的話培育家的經驗值也會提高，並獲得金幣獎勵。

偶爾會出現「隨機事件」可能是驚喜，有時也可能是驚嚇唷！皮卡丘與其它的寶可夢也會來幫助鯉魚王，讓牠更容易取得勝利。

用金幣升級食物，可獲得更高的跳躍力。鑽石則可用來解鎖寶可夢，讓牠們來幫幫忙。

玩法簡單但卻藏有許多的驚喜，很適合用來打發時間，而且鯉魚王會越看越可愛，不同的品種也會有多種不同的花紋，超適合有收集控的朋友來玩唷！