使用 Android 手機都會綁定一個 Google 帳號，利用這個帳號就可以在手機不小心遺失時，發揮很大的作用。

當找不到手機時原本就可以利用 Google Play 網站中的「Android 裝置管理員」來搜尋手機定位、強制響鈴，若原本沒有設定鎖屏密碼的話，也可透過它來進行鎖定並留下文字訊息或聯絡電話，讓撿到手機的人或警察可以知道該跟誰聯絡。真的沒有任何回音的話，可考慮忍痛清除手機上的所有資料，至少可以減少隱私外洩的風險。

另外，在 Google 網頁已登入帳號的狀態下，也可直接搜尋「尋找我的手機」、「找手機」、「Find my phone」…等類似的關鍵字，同樣會出現相關的功能連結。近期 Google 也正式將這個服務更名為「尋找我的裝置」，可更方便的尋找遺失或亂放的 Android 手機、平板甚至是 Android 手錶！

除了找自己的裝置外，也可以用來幫別人找，只要輸入綁定的 Google 帳號即可搜尋，如果遺失的手機本身沒有開啟定位功能，就無法查詢所在位置，但仍可使用播放音效、鎖定、清除的功能。

沒有連網路的話，則只會顯示最後一次上網的位置，此時使用播放音效、鎖定或清除功能，則會在之後手機連上網時立即生效。而新版的「尋找我的裝置」還可查詢裝置目前的剩餘電量與網路連線名稱。

無論使用網頁或手機 App 都能快速查找遺失的手機所在，並利用各種輔助功能盡快將它找回，不過手機若已事先被關機或 Google 帳號被登出的話，就真的只能看你倆之間的緣份剩下多少了…



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 尋找我的裝置

尋找我的裝置 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Google Inc.

Google Inc. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 網頁連結： https://www.google.com/android/find

https://www.google.com/android/find 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「尋找我的裝置」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

手機端使用方法：

第1步 開啟「尋找我的裝置」可登入自己的 Google 帳號，若要幫別人找則「以訪客身分登入」，輸入帳號與密碼。

第2步 完成連線後即可看到裝置目前的所在位置，但若未開啟定位功能就沒辦法得知切確的位置，右圖則是開啟定位的狀態，還可以知道目前剩餘電量與連線的網路名稱。若同一帳號有登入多個裝置則可在上方做切換。

第3步 如果只是一時找不到它在哪裡，可按下「播放音效」此時裝置就會大聲響鈴叫給你聽。

第4步 但若你已經確定手機沒有在身邊，其實比較建議在使用「播放音效」前，先使用「鎖定」功能，將螢幕設定密碼鎖，以防手機先一步被有心人士撿走，並可在螢幕上留下文字訊息與相關的聯絡資訊，這樣可讓聽到響鈴後發現手機的善心人士直接看到聯絡訊息，就算送去警察局也能馬上知道該怎麼跟你聯絡。

第5步 前面兩步都做了，定位也還是找不到的話，不得已的情況下還有最後一步「清除」可做，其可將所有的資料從遺失的裝置中永久清除避免你的個資、隱私外洩。

Google Play 網站操作位置 ／ Google 搜尋操作方式：

開啟 Google Play 網站，在右上角點擊「齒輪」圖示，可連結進入「Android 裝置管理員」頁面。

開啟 Google 網頁登入帳號後，只要在搜尋列輸入「找手機」的相關字眼就能看到第一個搜尋結果是綁定的行動裝置，點擊右側的「找回」就能連結到「尋找我的裝置」網頁。

「尋找我的裝置」網頁所提供的功能與操作方式跟手機版本完全一樣，在左側可進行尋回行動裝置的各項功能。