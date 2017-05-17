介紹過許多可以將照片變成藝術畫的 App，不過似乎沒見過像「Paintkeep」這種只專情於水彩畫風的照片編輯程式，其提供 7 種不同的水彩筆觸，可因應各種照片主題，包含肖像、風景、合影、建築、動物…等，可勾勒出不同照片的重點與細節，而且筆觸看起來就像真的水彩畫一樣。
如果想要更隨性一點，有 17 種精心設計過的邊框，可將原本滿版的圖畫加上不修邊幅的邊緣效果，讓整幅畫又更逼真了一些，最後還可在右下角加上你的親筆簽名，這樣就可以完成一幅幾可亂真的水彩畫，不論是要上傳到社群網站分享或印出來成為家中的裝飾畫都很不錯。
另外，對於真的喜歡動手畫畫的使用者，「Paintkeep」也為你準備了類似 Photoshop 的繪圖功能，可使用畫筆與圖層編輯，於照片生成的水彩畫上再添加自己真實的塗鴉創作，或也可加入其它的照片產生虛與實的特殊合成效果，讓整個作品更具獨特性哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Paintkeep
- 軟體語言：繁體中文,英文… 等多國語言
- 開發人員：Nine Curves
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Paintkeep」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
程式有準備九張不同主題的範例照片讓你試用，也可直接匯入自己的照片來玩。匯入後會自動套用預設的水彩筆觸，雖然有專門提供給「肖像」使用的選項，但仍可在下方試試其它不同的類型，也許你會更喜歡也不一定。
在左下方可點入「邊框」列表，選擇加入特殊的邊緣設計，讓畫看起來更逼真。
接著可加入自己的簽名，點入下方第二個按鈕，可在畫面上簽下自己的簽名，或加上日期、畫點小塗鴉…等，按下「完成」即會出現在圖畫的右下角。
第三個按鈕可簡單調整色調與飽和度。調整完成按下右上角的「V」進入下一步。
在這個步驟有興趣的話可自行動手畫上一些圖案或增加各種色彩。在右下角可管理圖層，右上角可加入其它的圖片或照片。如果沒有編輯的需求，直接按右上角的「V」即可。
可直接勾選想要分享的平台，或按「其他」選擇儲存影像。
做出來大概就是這樣的感覺囉！