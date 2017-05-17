介紹過許多可以將照片變成藝術畫的 App，不過似乎沒見過像「Paintkeep」這種只專情於水彩畫風的照片編輯程式，其提供 7 種不同的水彩筆觸，可因應各種照片主題，包含肖像、風景、合影、建築、動物…等，可勾勒出不同照片的重點與細節，而且筆觸看起來就像真的水彩畫一樣。

如果想要更隨性一點，有 17 種精心設計過的邊框，可將原本滿版的圖畫加上不修邊幅的邊緣效果，讓整幅畫又更逼真了一些，最後還可在右下角加上你的親筆簽名，這樣就可以完成一幅幾可亂真的水彩畫，不論是要上傳到社群網站分享或印出來成為家中的裝飾畫都很不錯。

另外，對於真的喜歡動手畫畫的使用者，「Paintkeep」也為你準備了類似 Photoshop 的繪圖功能，可使用畫筆與圖層編輯，於照片生成的水彩畫上再添加自己真實的塗鴉創作，或也可加入其它的照片產生虛與實的特殊合成效果，讓整個作品更具獨特性哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Paintkeep

Paintkeep 軟體語言： 繁體中文,英文… 等多國語言

繁體中文,英文… 等多國語言 開發人員： Nine Curves

Nine Curves 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Paintkeep」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

程式有準備九張不同主題的範例照片讓你試用，也可直接匯入自己的照片來玩。匯入後會自動套用預設的水彩筆觸，雖然有專門提供給「肖像」使用的選項，但仍可在下方試試其它不同的類型，也許你會更喜歡也不一定。

在左下方可點入「邊框」列表，選擇加入特殊的邊緣設計，讓畫看起來更逼真。

接著可加入自己的簽名，點入下方第二個按鈕，可在畫面上簽下自己的簽名，或加上日期、畫點小塗鴉…等，按下「完成」即會出現在圖畫的右下角。

第三個按鈕可簡單調整色調與飽和度。調整完成按下右上角的「V」進入下一步。

在這個步驟有興趣的話可自行動手畫上一些圖案或增加各種色彩。在右下角可管理圖層，右上角可加入其它的圖片或照片。如果沒有編輯的需求，直接按右上角的「V」即可。

可直接勾選想要分享的平台，或按「其他」選擇儲存影像。

做出來大概就是這樣的感覺囉！