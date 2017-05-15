電腦如果沒有適用的輸入法就等於跟網路世界斷了聯繫，一般的電腦要輸入中、英或日文基本上是沒問題，但如果偶爾需要輸入其它國家的語言時，要特地去找輸入法來安裝也有點麻煩，這時只要開啟瀏覽器，打開「i2Type」就可以利用虛擬鍵盤來打字哦！
「i2Type」是一個免費的線上虛擬鍵盤服務，提供包含日文、韓文、法文、俄文、德文、泰文、荷蘭文、匈牙利文、阿拉伯文、西班牙文…等近 70 種語言，免安裝直接在網頁上就能輸入，可使用虛擬鍵盤來打字，或也可利用對應的實體鍵盤來輸入文字，當你人在國外使用別人的電腦但想打中文時，或是想與其他國家的人聯繫聊天時，就可以打開它來快速輸入。
輸入後可直接複製文字再貼到需要的地方，或是一鍵使用 Google、YouTube、Wikipedia…等搜尋相關資訊，另外還支援將內容直接發佈到 Twitter，也可將文字儲存為 Word 檔做後續的使用，雖然使用的便利性不如一般的輸入法，但可協助解決臨時的輸入需求唷！
- 服務名稱：i2Type
- 網站網址：http://www.sciweavers.org/i2type
網站畫面：
開啟網站可看到一個虛擬鍵盤，預設為拼音模式，可由右上角切換其它的輸入法，上方則有些功能可以使用，切換字體、調整字體大小、字數統計，另外可下載為 Word 檔以及複製內容。
可點擊虛擬鍵盤來輸入或使用對應的實體鍵盤來打字。輸入內容後，可直接使用上方的搜尋引擎快速查找需要的資訊，也能將內容發佈到 Twitter，不過 Facebook 的部份則無法直接發佈，需使用複製貼上的方式處理哦！
往下拉可看到目前提供的國家語系，可點擊切換，慣用倉頡的朋友可選擇「Chinese」。最下方則有提供 Chrome 與 Firefox 的瀏覽器外掛程式下載連結，常有需要使用的話，可考慮安裝，或將網址加入最愛方便日後使用。