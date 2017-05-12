「Give Me Sweets」是一款從背景音樂、遊戲畫面都營造滿滿溫馨感的益智遊戲，裡頭角色包含男孩、女孩與小狗，因為他們三個實在太愛吃甜食，某天國王被他們的蛀牙嚇到，因此嚴禁食用所有的甜點與糖果，並將僅存的 70 種甜點藏在城堡之中，這視甜點如命的兩人與狗則無所不用其極的想要將甜點們全找出來。

每個關卡中都藏著一種甜點，但國王為了防止甜點被拿走所以在城堡中設置了許多的機關、守衛與看門狗，玩家需根據關卡的設計分別操縱這三個角色，讓他們取得甜點庫的鑰匙來過關，光靠一個人是不行的，必須同心協力才能突破重圍。

例如遇到看門狗時，只有狗狗走過才不會引起騷動；但狗狗不會開門，所以得要男孩或女孩拿到鑰匙才有用；若遇到閘門時，還需要有人站在開關上，門才不會自動關閉…等，每個關卡都需要三人的合作無間哦！

另外需考慮到男孩走路速度慢，狗狗跑的快，何時要派誰出馬，就考驗著玩家的智慧了。關卡難度會循序漸進，前幾個關卡開始前都會以圖卡的方式告訴玩家此關的重點，沒有文字所以不需擔心語言的隔閡唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Give Me Sweets

Give Me Sweets 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Kidari Sweets

Kidari Sweets 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Give Me Sweets」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

超朦朧的起始畫面，看起來就很有溫馨的感覺吧！點擊右側的按鈕進入遊戲。

關卡共有 70 個，雖然可以跳著玩，但建議還是從第一關開始，先熟悉玩法再說。

第一關開始前會有故事動畫，有看到男孩與女孩的牙齒嗎？就是這樣嚇到國王的。

前幾個關卡開始前都會有像下圖的玩法教學，沒有文字但能不能意會就全看你的慧根了。

由下方點擊人像切換控制權，被選到的人才能依指示移動，狗狗走的最快，女孩其次，而男孩則最慢，在選擇要由誰來執行任務時，可以列入考慮的條件哦！想要啟動閘門、機關，就需要將電池移動到發電機上，但要推動電池得先將「閃電手掌」拿到才行。

將電池推到發電機後，時間也會開始倒數，只有 600 秒的電力可以使用哦！

接著讓一個人站在開關上，閘門才能持續開啟，取得鑰匙後，就去幫狗狗開門吧！

最後拿到甜點庫的鑰匙，才能打開最後一道門。

必須三個人都到達甜點庫才算過關。

依表現將發給對等的星星數，可無限次重新玩，挑戰最快過關記錄哦！

在接下來的關卡都會慢慢教給玩家一些遊戲規則，像是遇到看門狗時，只有狗狗可以通過，但狗狗不會開門，所以鑰匙得交給男孩或女孩來使用。

但只要女孩給狗狗骨頭，就能順利通過哦！後續還有很多好玩的機關，而且關卡的版圖會越來越大，真的很有挑戰性唷！