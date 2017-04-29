在手機遊戲中常可以看到名稱為「100 Doors」的遊戲，通常遊戲的設計概念都差不多，以一道門做為一個關卡，玩家要做的就是想辦法找線索將門打開，但這類遊戲的畫風卻十分迥異，其中由 Zenfox Games 所推出的系列遊戲最為華麗且充滿童話元素。

該遊戲商於 Apple Store 與 Google Play 裡都有多款遊戲可以下載，本篇就以介紹「100 Doors Incredible」為主，喜歡的話可以再進一步下載其它遊戲哦！在遊戲的前幾關開發者都有給玩家學習的機會，大概到第六關開始才會漸漸放手讓玩家自行摸索。

解謎時需要用到各項的能力，觀察力、聯想力、邏輯力、記憶力…，除了到處點擊、拖曳找機關外，有時也得靠傾斜、倒轉、晃動手機來找到解答，大部份關卡難度不算是太高端，但其中總有難題存在，此時可使用一開始發給玩家的 60 枚遊戲幣來購買解答外，其實直接上網搜尋，也能找到各關卡的解答影片哦！

不過奉勸各位不要輕易放棄，因為看了一次解答後，就很容易接二連三，反而失去了自我挑戰的樂趣啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 100 Doors Incredible

100 Doors Incredible 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： ZENFOX GAMES

ZENFOX GAMES 官方網站： http://zenfox.io/

http://zenfox.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：

iPhone 版本：按這裡、相關遊戲列表

Android 版本：按這裡、相關遊戲列表

遊戲畫面：

點開遊戲就能看到一道道立在地上的門，若想往上拉看看一共有幾關，嘿嘿！竟然被雲遮住看不到，不過依網路上的攻略來看，目前已有超過 150 個關卡囉！

前幾關都會有教學提示，讓你熟悉一下玩法，逐步進入狀況。

依照指示打開門後，再點擊綠色箭頭才能進入下一關。

有時得在畫面中找出密嗎，然後正確輸入才能開門，有時則需將手機反轉找到被隱藏起來的東西。

之後會真正放手讓你自己嘗試解謎，但仍會利用閃光給玩家小提示，另外也有機會考驗你的夾娃娃功力哦！

當遇到卡關時，可點擊左上角的「？」使用 60 枚遊戲幣購買解答影片，立即就能知道過關的方式。當然，網路上有也超多的攻略可以參考。