有時在電視節目上看起來不錯玩的團康遊戲，搬到自己辦的活動中時常常會發現怎麼好像少了一點什麼，那是因為節目中會有很多的配樂、音效來撐場面，有幫助炒熱氣氛的效果，雖然自己辦活動不太可能請一位阿建老師在旁邊，但仍可以下載一些有趣的音效 App 到手機中，也能帶來類似的效果哦！

「Service Bell」提供了六種不同的鈴聲，包含服務鈴、船鐘、拳擊鈴、香檳杯的敲擊聲以及牛鈴與鑼，可單擊或是長按連擊，還可自訂連擊時聲音的速度快慢，不論是與家人朋友的小聚會、公司的活動、私人的 Party 還是各種小型的比賽，都可以利用這些簡單的鈴聲音效來增加趣味效果。

如果想要更豐富一點的音效，則可以考慮之前介紹過的「Instant Buttons」或是「常用音效」這兩款 App，但各有優缺點，不需要太多音效的話，「Service Bell」應該就夠用囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Service Bell

Service Bell 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Richard Stranberg

Richard Stranberg 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

一共有 6 種鈴聲音效，由上方切換。點擊鐘鈴圖示即可發出聲音，若開啟「Rapid Mode」連擊模式，則可長按圖示連續發出聲音。最下方可左右滑動調整連擊時音效的重複速度。

前兩個都蠻適合當做開始或答對的音效，第三個拳擊鈴與最後一個鑼則可做為結束或答錯時的音效，大家也可依自己的喜好來選擇哦！