想要簡單又不太需要動腦的玩遊戲嗎？可以來玩玩「BLUK」這款結合物理學的小遊戲，玩家要控制的是一個小方塊，透過反向拖拉設定拋物線，讓小方塊可以依循著這條拋物線完美跳過一個又一個平台。

在遊戲時最好能戴上耳機才能一邊享受優美的配樂與音效，跳躍的過程中可一邊收集白色小方塊，在關鍵時刻就能用來復活唷！遊戲分為多個世界，但必須在第一個世界中完成挑戰才能陸續解鎖後面的世界，若能進一步成功釋放符文，就可以升級各項技能，增加破關的可能性！

控制方式雖然很單純，但想要從頭到尾完美又平安的跳上每一個平台其實並不容易，力道過與不及都可能踏不上平台而墜落，但如果你心臟夠大顆，不妨嘗試盲跳的樂趣，有機會能一口氣飛越多個平台且漂亮的安全上壘哦！如果成功就能獲得額外的加分，不成功的話，頂多重來就是了。

厭倦了複雜的遊戲，來點單純的也挺好，試試看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： BLUK

BLUK 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： Pixel Ape

Pixel Ape 官方網站： http://www.pixelapestudios.com/

http://www.pixelapestudios.com/ 軟體性質： iPhone 為付費軟體 NT$60 / Android 為免費軟體

iPhone 為付費軟體 NT$60 / Android 為免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 6.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲開始時，有簡單的介紹與玩法教學。

了解控制方法後，就可以開始進入「世界一」。玩家要控制的就是平台上的小方塊，反向拖曳即可看到拋物線，調整方向與力道後放開手指，小方塊就會跟著拋物線跳躍前進，在途中有機會可收集到白色小方塊，累積足夠的數量就能在需要時用來復活哦！

若落下時在白線內就能獲得額外加分，是累進制的哦！另外如果盲跳一次成功飛過多個平台平安降落的話，就能一口氣加 10 分。

不幸掉下平台的話，第一次可用白色小方塊復活，或選擇看廣告免費復活一次，放棄或第二次又掉下去的話，就只能結束遊戲了。會顯示這回合的跳躍次數以及所有的跳躍數加總。

當撐到符文出現時，就可以解鎖符文升級新技能囉！