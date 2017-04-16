相信這世上一定有跟我一樣超不會分切蛋糕的人！每次遇到要切蛋糕或派之類的圓形食物時，你也總是算不出要切幾刀，或是切的大小不一嗎？除了把重責大任交給其他比較會切的人之外，你也可以下載「Pie+」到手機中備用，有了它不論你要切幾等份都沒問題！

開啟「Pie+」在畫面上就會顯示一個圓圈，皆著只要點擊螢幕設定需要的等份數，再將手機置於蛋糕或派上方，將圓圈大小對準要切的東西後，就可以依照畫面上的虛線來下刀，保證可以切出需要的等份，而且大小絕對不會差太多，除非你眼歪或手斜了。

而除了可以切蛋糕外，程式還提供了另外三種模式，例如你想將圓形的物品分成兩等份，可能剛好對半，又或是需要 1:2 的大小比例，此時就可以使用「Part」模式，直接拖曳虛線來設定需要的比例，一樣照虛線去切就 OK 了。

「Bars」模式則與第一個「Pie」模式差不多意思，只是改用直向的切分方式；最後的「Ratio」就不是單純用於圓形的物品，它能協助你在沒有尺可以測量的情況下快速找出兩點之間的中心點或是特定比例位置，就算是較遠或大型的物品都能使用。使用方法超簡單，卻能幫助你解決生活中的小問題哦！有需要的朋友可下載來試看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pie+

Pie+ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： vistech.projects

vistech.projects 官方網站： http://www.vistechprojects.com/

http://www.vistechprojects.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 1.6 以上

Android 1.6 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Pie+」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式預設在「Pie」模式，在圓圈內點擊可增加等份數，在圓圈外點擊則可減少。

第2步 單數的等份數最難切的平均！先設定好等份數後，再將圓圈對準蛋糕後，就可以照著上方的虛線來切蛋糕了。

第3步 若要切的物品比較小，可拖曳圓圈的邊線來縮放大小。

第4步 點擊右上角的「…」可開啟選單，有另外三種模式可使用。

第5步 「Part」可拖曳調整虛線的位置來設定需要的大小比例，在圓圈左右都有顯示比例數字，左上角也有數據可參考。喬好後一樣對著虛線切下去即可。

第6步 「Bars」一樣是用來切平均等份的，不過是直向切法，操作方式相同，點圈內增加等份數、圈外減少等份數。

第7步 「Ratio」則可幫你尋找特定的比例位置，不限於圓形物品。而且較遠或較大型的物品也能使用，只要設定好左右兩側的端點位置，以及中間需要的比例位置（例如要找中心點，就設在 0.50），再將左右端點對好測量物，就能輕鬆找到中心點囉！