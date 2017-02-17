喜歡益智遊戲的朋友對倉庫番一定不陌生，在有限的空間內控制角色推動木箱到指定位置即可過關，關卡的設置看起來通常都很簡單，但實際上卻都暗藏難題，這款「Duty of Galaxy」就是一款與倉庫番類似的益智遊戲，不過它將場景搬到了太空當中。

以銀河星球為主題，一共有 10 顆星球，每顆星球都有 10 小關可挑戰，玩法一樣玩家要控制裡頭的機器人＂O＂去移動關卡中的方塊，將其移至目標位置即可過關，萬一遇到無法解開的鬼打牆謎題時，可使用提示功能由程式自動演示一次過關過程給你看。雖然使用提示就能順便過關，但該關卡就只能拿到最低分數，建議在看提示時可以將過關方式記憶起來，之後再自己過一次就能拿到高分囉！

遊戲搭配上充滿神祕感的背景音樂，讓整個遊戲玩起來更有氣氛！難度越高越要冷靜思考，得分的高低依所花的步數來計算，能用越少步數完成，就能獲得越高的分數，一起來動動腦吧！你會發現獲得成就感一點也不困難哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Duty of Galaxy

Duty of Galaxy 軟體語言： 英文

英文 開發人員： CapPlay.com

CapPlay.com 官方網站： http://capplay.com/

http://capplay.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Duty of Galaxy」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有遊戲玩法教學，跟著走就能學會如何操縱機器人囉！

點擊空格即可讓機器人移動到該位置，點擊方塊則可向前推動一格。

將方塊推至目標位置即可過關。

接著就可以開始進入正式關卡，每一顆星球都有十個關卡可以挑戰。

萬一遇到無法解開的關卡時，點擊右上角的「Hints」即可使用自動過關功能。

自動過關功能會自動演示過關步驟，可重覆播放或是手動一步一步慢慢播放，使用「Hints」過關的話，就只能拿到基本最低 1000 分，可將步驟記起來再重新過關就能提高分數囉！