想將手機弄得比較有個人特色，許多人會選擇安裝一些特殊的桌面主題 App，像是 [+]HOME 或 GO 桌面、CM 桌面…等，可使用不同的桌面主題將整個操作介面包含 App 圖示都換成自己喜歡的風格。

但如果你不想搞的太複雜，更換桌布是最簡單的方式，甚至將上方的狀態欄跟下方的導航欄一併加入換裝的行列也是幫手機增加個人特色的一種方式。之前就有介紹過一款可以幫導航欄換裝的「NavBar Apps」，不過可免費使用的功能限制比較多，在加入導航欄背景底圖的選擇較少，若想要更自由的使用，可以換換這款「Emoji Color NavBar」。

它也是一款可以在導航欄動手腳的 App，以加入 Emoji 表情圖案為主，也可使用單純的英文字母，最多能加入四個圖示，預設就有 60 多種的組合，如果挑不到喜歡的，程式也支援自己動手製作，雖然只有四個位置可使用，但你仍可將想表達的心情用 Emoji 來呈現。

例如可以放入 I ♥ T W，後面兩個可以換成喜歡的偶像明星、另一伴的英文名縮寫之類的，或是像之前在玩的「123 猜猜猜」遊戲，利用各種表情符號也能創作出各種聯想文字，感覺也很妙吧！而除了加入 Emoji 圖示外，還可以自訂背景底色，並能使用漸層或是加入透明效果，簡單就可以讓手機看起來更獨特哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Emoji Color NavBar

Emoji Color NavBar 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jaouan

Jaouan 官方網站： http://jaouan.com/

http://jaouan.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上

Android 5.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Emoji Color NavBar」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式就可以看到一堆預設的導航欄造型組合，可直接點選套用。

第2步 若選不到喜歡的，點一下右下角的按鈕，就可以進入自訂畫面，四個位置可任意填入想要的英文字母或表情符號。

第3步 開啟上方的「Enable background color」就可以自訂背景色，還可開啟漸層效果。

功能十分簡單，但卻可以玩出各種不同的創意哦！大家猜的出我右圖想表達的四個字嗎？XD

要用來示愛也是沒問題的，左圖代表的是老鼠愛大米。想展現少女心的話，就做一個夢幻遊樂園的感覺。全都可以依自己的想法來製作哦！