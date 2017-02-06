有搬過家的人就知道，打包行李是最讓人頭痛的事，更何況還得掌握斷捨離的原則，這過程肯定需要經過一番波折，為了將打包的紙箱空間發揮最大的效用，就考驗著大家的收納能力了！現實生活中你是收納大師嗎？來「PITANKO」試試看能不能將所有的物品放入紙箱成功封箱吧！

「PITANKO」是開發者在《大人們愛不釋手的動腦遊戲》系列中所推出的物品收納主題，共有 100 個以上的關卡，依難度分為門外漢、初學者、玩家、專家、達人五種等級，完成前 50 關還可解鎖最後的「封箱大師」關卡，不僅紙箱空間變大，要收納的物品也更多、形狀更加崎嶇！

雖然以收納為名，但其實就是一款方塊拼圖益智遊戲，必須將關卡中所提供的物品方塊完整的放入紙箱區塊中即可過關，隨著關卡的進行，難度也會逐漸增加，但請放心，真的不是太困難，而且每個難度等級都會預先開放兩關讓玩家挑戰，若覺得前面幾個等級太簡單，也可以直接從專家、達人開始，或許就可以感受到一些難度囉！

如果真的擺來擺去就是收不起來，在遊戲當中也是可以使用提示功能的，只要看過廣告影片就會顯示一塊物品的正確位置，再從它來推理其它物品就會相對容易的多。收納達人們，快來一起挑戰成為封箱大師吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 大人們愛不釋手的動腦遊戲!PITANKO

大人們愛不釋手的動腦遊戲!PITANKO 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： SEPTENI CROSSGATE

SEPTENI CROSSGATE 官方網站： http://www.cgate.jp/

http://www.cgate.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.2 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 8.2 以上 / Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「遊戲開始」選擇難度等級，最後的「封箱大師」需先挑戰完前 50 個關卡才會解鎖。

每個難度等級都會預先開放前兩關，所以等級之間是不分順序的，若覺得前面的難度太低，直接先玩難度較高的等級也是可以的哦！

每個關卡都會有一個紙箱，將下方的物品拖曳到紙箱中擺放，全數塞入即可過關。待小貨車跑到右邊後，就可以再進行下一關。

萬一卡關時，可點擊左下角的「提示」，須先看過廣告影片後才能免費取得。會在紙箱中顯示一塊物品的正確位置。

要收納的東西實在有夠多樣化，隨著關卡的進行，物品方塊的形狀會越來越多元，相當考驗玩家的收納能力哦！