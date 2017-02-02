作者：,     

手機通知欄也能玩遊戲？讓 94 狂的「HungerMoji」玩給你看！（Android）

手機遊戲對許多人來說是生活裡不可或缺的小娛樂，不論在等車、等人還是每天重要的解放時刻，常常都會選擇拿出手機玩個小遊戲來度過，但是否越來越覺得手遊開發者 94 狂呢？各種新奇有趣的玩法，讓人有玩都玩不完的選擇，現在連手機通知欄都能拿來玩遊戲了！你相信嗎？

「HungerMoji」就是一款 Notifiation Game，遊戲不在主程式中進行，而是在下拉通知欄中玩遊戲，結合各種的表情符號，並利用原本左右滑動可消除通知的方式所進行的快節奏遊戲。

在主程式中啟動遊戲後，可在下拉通知欄中先選擇喜歡的動物角色以及食物類型，正式開始遊戲時，各種遊戲圖示就會從下往上推進，代表讓所選的動物吃掉食物，但在食物當中會混入「炸彈」圖示，看到炸彈時玩家必須及時的將它向左或右滑動消除，若讓動物吃到炸彈的話就遊戲就會結束，但不小心消除到食物可是會倒扣分數的！

遊戲成績以動物吃到的食物數量來計算，不過有時也會有數字獎勵出現，當看到獎勵時也要快將它滑動消除就能拿到額外的加分哦！速度將會越來越快，為了不讓其它通知或來電影響，開發者建議在遊戲前先將手機切換成飛航模式並關閉網路，還有事先清除通知欄，才能降低在遊戲時受到干擾的機會唷！有興趣的朋友也來玩看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：HungerMoji
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Mike Roelens
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「HungerMoji」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

開啟遊戲在下方的 How to Play 可以看到簡單的說明，看到炸彈圖示要滑動消除保護你的 emoji；看到帶數字的圖示就是獎勵，滑動即可獲得；而食物圖示則不可消除，是要用來餵食 emojin 的。點下「PLAY」可看到右圖提示，為了遊戲時不被打擾，建議可將手機切換成飛航模式、關閉 WiFi 以及先清空通知欄，但都不做也沒關係。準備好後就可以按下「CONTINUE」。

 

接著下拉通知欄，可先分別向右滑選擇角色與食物造型，選定後再最下方的「Swipe to Begin!」上右滑即可開始遊戲。

 

在倒數 3 秒後，各種食物的 emoji 圖示會不斷的由下往上出現，碰到動物角色時就會自動消除，就像被吃掉一樣。若看到數字圖示就要滑動消除可獲得加分，不小心消到食物會扣分哦！

 

炸彈出現時也要快點滑動消除，不然碰到動物角色的話就 Game Over 了！看看你能在這 94 狂的通知欄遊戲中拿到多少分數吧！

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 好玩遊戲、休閒益智 » 手機通知欄也能玩遊戲？讓 94 狂的「HungerMoji」玩給你看！（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
常狀況外嗎？學會「閱讀空氣」告別白目的稱號吧！( Android )...
真・三國無双 SLASH（iPhone, iPad, Android）...
又一讓人迅速上癮的動作遊戲「Timberman」伐木工人（iPhone, And...
「KO知識王」手機界的＂金頭腦＂機智搶答遊戲（Android）...
老遊戲新玩法！ZOOKEEPER BATTLE 動物管理員對戰版（iPhone,...
「Catch the Pets!」與豬鬥智，不認真你就輸了（Android）...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 