手機遊戲對許多人來說是生活裡不可或缺的小娛樂，不論在等車、等人還是每天重要的解放時刻，常常都會選擇拿出手機玩個小遊戲來度過，但是否越來越覺得手遊開發者 94 狂呢？各種新奇有趣的玩法，讓人有玩都玩不完的選擇，現在連手機通知欄都能拿來玩遊戲了！你相信嗎？

「HungerMoji」就是一款 Notifiation Game，遊戲不在主程式中進行，而是在下拉通知欄中玩遊戲，結合各種的表情符號，並利用原本左右滑動可消除通知的方式所進行的快節奏遊戲。

在主程式中啟動遊戲後，可在下拉通知欄中先選擇喜歡的動物角色以及食物類型，正式開始遊戲時，各種遊戲圖示就會從下往上推進，代表讓所選的動物吃掉食物，但在食物當中會混入「炸彈」圖示，看到炸彈時玩家必須及時的將它向左或右滑動消除，若讓動物吃到炸彈的話就遊戲就會結束，但不小心消除到食物可是會倒扣分數的！

遊戲成績以動物吃到的食物數量來計算，不過有時也會有數字獎勵出現，當看到獎勵時也要快將它滑動消除就能拿到額外的加分哦！速度將會越來越快，為了不讓其它通知或來電影響，開發者建議在遊戲前先將手機切換成飛航模式並關閉網路，還有事先清除通知欄，才能降低在遊戲時受到干擾的機會唷！有興趣的朋友也來玩看看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： HungerMoji

HungerMoji 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Mike Roelens

Mike Roelens 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上

Android 4.4 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「HungerMoji」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲在下方的 How to Play 可以看到簡單的說明，看到炸彈圖示要滑動消除保護你的 emoji；看到帶數字的圖示就是獎勵，滑動即可獲得；而食物圖示則不可消除，是要用來餵食 emojin 的。點下「PLAY」可看到右圖提示，為了遊戲時不被打擾，建議可將手機切換成飛航模式、關閉 WiFi 以及先清空通知欄，但都不做也沒關係。準備好後就可以按下「CONTINUE」。

接著下拉通知欄，可先分別向右滑選擇角色與食物造型，選定後再最下方的「Swipe to Begin!」上右滑即可開始遊戲。

在倒數 3 秒後，各種食物的 emoji 圖示會不斷的由下往上出現，碰到動物角色時就會自動消除，就像被吃掉一樣。若看到數字圖示就要滑動消除可獲得加分，不小心消到食物會扣分哦！

炸彈出現時也要快點滑動消除，不然碰到動物角色的話就 Game Over 了！看看你能在這 94 狂的通知欄遊戲中拿到多少分數吧！