手機遊戲對許多人來說是生活裡不可或缺的小娛樂，不論在等車、等人還是每天重要的解放時刻，常常都會選擇拿出手機玩個小遊戲來度過，但是否越來越覺得手遊開發者 94 狂呢？各種新奇有趣的玩法，讓人有玩都玩不完的選擇，現在連手機通知欄都能拿來玩遊戲了！你相信嗎？
「HungerMoji」就是一款 Notifiation Game，遊戲不在主程式中進行，而是在下拉通知欄中玩遊戲，結合各種的表情符號，並利用原本左右滑動可消除通知的方式所進行的快節奏遊戲。
在主程式中啟動遊戲後，可在下拉通知欄中先選擇喜歡的動物角色以及食物類型，正式開始遊戲時，各種遊戲圖示就會從下往上推進，代表讓所選的動物吃掉食物，但在食物當中會混入「炸彈」圖示，看到炸彈時玩家必須及時的將它向左或右滑動消除，若讓動物吃到炸彈的話就遊戲就會結束，但不小心消除到食物可是會倒扣分數的！
遊戲成績以動物吃到的食物數量來計算，不過有時也會有數字獎勵出現，當看到獎勵時也要快將它滑動消除就能拿到額外的加分哦！速度將會越來越快，為了不讓其它通知或來電影響，開發者建議在遊戲前先將手機切換成飛航模式並關閉網路，還有事先清除通知欄，才能降低在遊戲時受到干擾的機會唷！有興趣的朋友也來玩看看吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：HungerMoji
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Mike Roelens
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「HungerMoji」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
開啟遊戲在下方的 How to Play 可以看到簡單的說明，看到炸彈圖示要滑動消除保護你的 emoji；看到帶數字的圖示就是獎勵，滑動即可獲得；而食物圖示則不可消除，是要用來餵食 emojin 的。點下「PLAY」可看到右圖提示，為了遊戲時不被打擾，建議可將手機切換成飛航模式、關閉 WiFi 以及先清空通知欄，但都不做也沒關係。準備好後就可以按下「CONTINUE」。
接著下拉通知欄，可先分別向右滑選擇角色與食物造型，選定後再最下方的「Swipe to Begin!」上右滑即可開始遊戲。
在倒數 3 秒後，各種食物的 emoji 圖示會不斷的由下往上出現，碰到動物角色時就會自動消除，就像被吃掉一樣。若看到數字圖示就要滑動消除可獲得加分，不小心消到食物會扣分哦！
炸彈出現時也要快點滑動消除，不然碰到動物角色的話就 Game Over 了！看看你能在這 94 狂的通知欄遊戲中拿到多少分數吧！