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用「Vinci」拍個照就變成達文西！名畫風照片編輯器（iPhone, Android, WP）

之前介紹過「Prisma」這個可以將照片輕鬆套用名畫風格濾鏡的 App，曾在照片編輯界中興起一股風潮，後續也有許多與之類似的 App 出現，雖然功能大同小異，不過即使是相同風格的濾鏡，實際製作出來的效果也不盡相同。如果想再多嘗試這類型的照片編輯程式，可來用看看「Vinci」。

「Vinci」的名稱應該是取自於藝術家達文西（Da Vinci），這名稱與其所提供的功能相乎應，只要利用相機或是從相簿選取照片，「Vinci」就能快速的幫你套上所選擇的藝術畫濾鏡，讓藝術家的筆觸在你的照片上重現。

一共有 40 多款的藝術濾鏡可選用，且不定時更新，讓使用者們有更多不同的畫風可玩，雖然預設在右下角會加入浮水印，但可透過手動來關閉。另外，除了支援靜態照片外，也提供拍攝動態的 GIF 圖檔（但實際上會儲存為 3 秒的影片檔），同樣可套用各種特殊的濾鏡，有興趣的朋友也來玩玩吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

不同版本所提供的功能會有些許差異，以下以 iOS 版本示範。單擊下方的按鈕可拍照，長按則可拍攝動圖。在下方可由相簿中選取照片，拍照或選入照片後，就可以利用下方的濾鏡來美化照片囉！

 

選用濾鏡後可再點入調整濾鏡強度。

 

目前一共有 40 多種濾鏡可選用，套用的速度算是蠻快的，不需要等太久，不過動圖的部份會需要稍微長一點的轉換時間。

 

iOS 版本不論是拍照或自相簿選取的照片，都可透過下方的「裁切」功能調整照片的角度與尺寸。Android 版本則只有從相簿選取的照片可進行裁切。

 

一切都調整完畢，就可以按「Share」選擇分享或儲存。

 

如果不希望有浮水印出現的話，在主畫面左上角可進入取消「Add Watermark」。

 

原圖與後製過的照片比較，套用濾鏡的右圖就是比較吸睛吧！各種照片都可以拿來試看看哦！

 

 

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