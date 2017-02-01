前幾年在上班族群間流行的《祕密花園》著色本，是許多人選擇用來舒壓的方式，不過畢竟那還是需要一點美術的天份才能配色配的漂亮，對某些人來說，塗著色本也許壓力反而會更大，但若你是解謎遊戲的愛好者，倒是可以嘗試來玩玩這款「Coloring puzzle!」，它會帶領你進入另一種著色世界唷！

「Coloring puzzle!」是著色本但也同時是一款需要動動腦的解謎遊戲，與一般的著色本一樣提供多種不同的圖案，不過可不是讓你隨心所欲的亂塗，而是需依循著遊戲的規則來進行，每個圖案都只會給玩家四種顏色，在上色時周圍相連的區塊不可使用同樣的顏色，不然顏色配的再好看也是無法過關的。

雖然大多無法依照常理來上色，但是大家可以挑戰在符合規則的條件下，也把顏色配的好，圖案越複雜難度就越高，很適合喜歡著色本又愛玩解謎遊戲的朋友哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Coloring puzzle!

Coloring puzzle! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： officemove

officemove 官方網站： http://officemove.co.jp/

http://officemove.co.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 2.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在開始前，先到「Tutorial」了解一下遊戲規則，相連的區塊不可以同色，也不能留下空白。接著按下「Start」開始挑張喜歡的圖案吧！

下方分為四個分類，每個分類裡都有 10 張圖可選擇。

今年是雞年就用小雞圖來示範好了。每幅圖下方都有四種顏色，先選色再點選要著色的區塊就會自動填色，如果著色的位置與相臨區塊同色就會閃爍提示。

細節的部份可用兩指斜拉放大，所有空白的區塊都必須填入顏色才能過關！為了過關，讓雞像中毒一樣，也是沒辦法的事…（攤手）

過關後會記錄下你的過關時間，不滿意的話可再次挑戰。不同的圖案會給的顏色不一樣，熟悉規則後，就可以想想怎麼讓有限的配色在有限的條件下變成最完美的組合囉！