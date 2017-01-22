白玉善哉（白玉ぜんざい）是日本的一種傳統甜品，就是在紅豆湯中加入一種類似白色湯圓的白玉丸子，而這款「Cat Punch」就是以這個甜品為主題所設計的小遊戲，是日本遊戲開發商為了新年所推出的新遊戲，結合可愛的貓咪元素，要帶給玩家們滿滿的療癒感受。

遊戲的日文名稱是「ねこぱんちで白玉ぜんざい」，就是要貓咪出拳來完成這碗美味的白玉善哉甜湯，玩法相當簡單，不過很考驗玩家們的反應力，玩家只要點擊畫面左右兩側即可控制貓咪出拳，白玉會由上方左右兩側的竹筒裡飛出，但左邊出現的白玉需由貓咪的右拳出擊，反之亦同，當速度越來越快時，很容易誤判哦！

不論是專注時的貓咪還是出拳時的貓咪都相當的可愛，尤其是揮出短短的貓拳時，肯定融化了許多玩家的心，一旦漏接讓白玉飛出碗外，遊戲就會宣告失敗，並統計你的得分，而這失敗時貓咪的表情也超萌超療癒唷！喜歡貓咪的朋友一定要來玩看看啊！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ねこぱんちで白玉ぜんざい（Cat Punch Shiratama Zenzai）

ねこぱんちで白玉ぜんざい（Cat Punch Shiratama Zenzai） 軟體語言： 英文

英文 開發人員： nekoappli

nekoappli 官方網站： http://nekoapp.info/

http://nekoapp.info/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「Start」開始遊戲，每次都會出現右圖的玩法解說，反正就是白玉會從上方的竹筒飛出來，右邊飛出來的要出左拳揮擊把它打入紅豆湯內即可。點擊任一處即可正式開始遊戲。

玩的時候要像貓咪一樣專注，白玉一飛出來就要抓準時機點擊揮拳！像下圖白玉從左邊的竹筒飛出，就要點擊畫面右側出右拳，太早或太晚揮都不行哦！

萬一漏接讓白玉飛出碗外，遊戲就結束囉！看看貓咪哭哭的模樣，但下一個畫面竟然是開心的泡在紅豆湯裡吃白玉！

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