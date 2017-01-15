生活帶來的壓力是否讓你快喘不過氣？來玩玩「Tracky Train」絕對讓你連呼吸的時間都沒有！它是一款鐵軌建造遊戲，像素風格讓遊戲中的景物、人物看起來都像是用樂高積木所堆疊出來的，相當可愛又有趣。玩家要操控的是一台手搖車，主要的工作就是在火車出發前為它將前方的路都先鋪好，手搖車會自動向前進，不過方向就要靠玩家在螢幕上滑動來控制了。

在前進時必須注意的是哪裡有客人要搭車，或是哪裡有金幣可以收集，這裡的火車是隨招隨停的，不過每台火車可以乘載的人數有限，如果已經坐滿就無法再讓客人上車，必須先將乘客送到火車站後，才能再繼續載客，而這些乘客下車後也會付給玩家車資唷！

火車一啟動後就會開始追著手搖車，而且速度會越來越快，只有在中途載客或是進火車站時才會稍微暫停一下，但隨後還是會再加速追來，所以玩家在操控手搖車時，幾乎是沒有什麼停下來思考的時間，只要一個不留神，火車就馬上緊追在後，根本讓人超緊張啊！

在遊戲裡所賺到的金幣可以用來購買新的火車或是為火車升級增加座位數，就可以乘載更多的客人，而累積一定數量的乘客數還可以解鎖新的場景或是免費獲得新的火車。若在遊戲中有拿到 SPIN 機會，就可以轉一次拉霸機，有機會可以拿到各種特別的禮物，例如增加車箱數，不過一切都得看運氣就是了。

有玩家說「Tracky Train」玩起來有療癒的感覺，但為什麼本人覺得玩起來精神超緊繃的呢？不然就交給大家玩玩看，一起來評評理吧！XD



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tracky Train

Tracky Train 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Crash Lab Limited

Crash Lab Limited 官方網站： http://www.crashlab.co.uk/

http://www.crashlab.co.uk/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有一些玩法教學。先向前滑就可以啟動手搖車，遇到需要轉彎時，就向左或右滑動即可控制手搖車的方向。在數秒後，後方的火車也會開始出發，所以在轉換方向時不能思考太久哦！

一路上都可以看到許多的金幣，能吃盡量吃，但還是要以不被火車追上為原則，另外更重要的任務就是讓火車經過想要搭車的人旁邊，這樣當遇到人時，火車就會停下來載人，可暫時拖慢一下火車的速度，也能讓你稍微喘口氣哦！

每列火車可以乘載的人數都有限制，在右上角可以看到目前是否已滿座，若已坐滿人就無法再載人，需先到火車站讓乘客下車，下車時會付給玩家車資，這是除了撿金幣外的收入來源。

若不小心讓火車追上了手搖車，或是讓火車撞到了自己，總之就是火車無法再前進時，就會結束遊戲。紫色的部份表示累積足夠的乘客數就能解鎖新的火車或場景。遊戲在一段時間後都會送一份禮物給玩家，不過不太懂這些禮物有什麼作用就是了。

另外「WIN A PRIZE」可進入拉霸機，有機會可以獲得特別的獎品唷！

若有獲得新的場景會自動套用，你也可以在開始遊戲前由左下角選擇自己喜歡的場景。右下角則可進入火車列表，可用金幣購買新的火車或為火車進行升級增加座位數，就能載更多人賺更多金幣啦！