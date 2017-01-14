現在的天氣越來越奇怪，都已經進入冬季好久了，前一陣子卻還是熱的像夏天，乎冷乎熱的天氣讓人難以捉摸，天氣預報程式幾乎是每個人手機都會安裝備用的，以便在需要時就能立即查詢氣象資訊。

如果你喜歡的是比較簡化的資訊不需要過多的內容，就可參考這款「oWeather」，它無論在外觀或是內容資訊方面走的都是極簡的風格，在一個畫面當中就能了解今日的氣溫、天候狀況、降雨量、風向風速以及月相，並會配合當日的天氣選擇相符的顏色做為背景，例如陰天就用灰色、晴天就是紅色…，看起來簡單又舒適。

透過左右滑動可切換查看五日內的天氣預報，另外可開啟通知功能，程式就會在指定時間傳送當天的天候狀況以及早晚的溫度給你，起床後或是出門上班上課前通知一下超方便哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： oWeather

oWeather 軟體語言： 英文

英文 開發人員： KeepFive Inc.

KeepFive Inc. 官方網站： http://www.oweather.net/

http://www.oweather.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 3.0 以上

iOS 6.0 以上 / Android 3.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式會自動抓取定位，定位完成就會顯示所在地區的天氣資訊囉！包含日夜氣溫、天候狀況、降雨量、風向風速以及月相。在天氣簡圖的區塊左右滑動可切換查看五日內的天氣預報。

如果想要開啟自動通知的話，就由左上角進入設定，開啟「Notification」點入下方的時間，即可由下方滾動設定想要的通知時間囉！