作者：,     

oWeather 走極簡時尚風的一頁天氣預報 App（iPhone, Android）

現在的天氣越來越奇怪，都已經進入冬季好久了，前一陣子卻還是熱的像夏天，乎冷乎熱的天氣讓人難以捉摸，天氣預報程式幾乎是每個人手機都會安裝備用的，以便在需要時就能立即查詢氣象資訊。

如果你喜歡的是比較簡化的資訊不需要過多的內容，就可參考這款「oWeather」，它無論在外觀或是內容資訊方面走的都是極簡的風格，在一個畫面當中就能了解今日的氣溫、天候狀況、降雨量、風向風速以及月相，並會配合當日的天氣選擇相符的顏色做為背景，例如陰天就用灰色、晴天就是紅色…，看起來簡單又舒適。

透過左右滑動可切換查看五日內的天氣預報，另外可開啟通知功能，程式就會在指定時間傳送當天的天候狀況以及早晚的溫度給你，起床後或是出門上班上課前通知一下超方便哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

開啟程式會自動抓取定位，定位完成就會顯示所在地區的天氣資訊囉！包含日夜氣溫、天候狀況、降雨量、風向風速以及月相。在天氣簡圖的區塊左右滑動可切換查看五日內的天氣預報。

 

如果想要開啟自動通知的話，就由左上角進入設定，開啟「Notification」點入下方的時間，即可由下方滾動設定想要的通知時間囉！

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 購物理財、生活應用 » oWeather 走極簡時尚風的一頁天氣預報 App（iPhone, Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
「 KNY 台灣天氣資訊」即時掌握颱風動態、地震速報、停班停課資訊！(iPhon...
Partly Cloudy 像看時鐘一樣簡單的轉盤式「天氣預報」軟體...
「1Weather」好美又時尚的天氣預報 App，可新增桌面小工具（Androi...
Notification Weather 通知欄天氣預報 App！簡單、實用、不...
這個天氣預報 App 萌翻天啦～「Weather Puppy」（iPhone, ...
「Yahoo!氣象」集專業、美麗、時尚於一身的天氣預報程式，可看到各地優美的風景...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 