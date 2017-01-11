不論現在的表情貼圖發展的多麼蓬勃，你還是最愛用由許多特殊符號組合而成的顏文字嗎？或是常上 PTT 的朋友也會比較常使用到顏文字來表達心情，但在手機上要打出顏文字並不像在電腦上容易，如果你需要使用到顏文字的話，可以參考這款「顏文字漂浮剪貼簿」。

它是以漂浮按鈕的方式來呈現，啟用後會一直顯示在螢幕最上層，無論在使用什麼 App 都可以方便取用，節省切換程式畫面的麻煩。原本就有內建數十種的顏文字，可直接點擊複製使用，另外同時也附有一般的剪貼簿記錄功能，可將平常複製的文字內容都記錄起來，方便重覆取用，並能同時勾選多筆複製內容再一次貼上是相當便利的功能。

顏文字的部份有開放使用者自行新增，並可將表情符號匯出備份，不過由於顏文字是以列表的方式排列並沒有進行分類，所以在使用時可能就會需要小小的尋找一下。喜歡使用顏文字的朋友可參考看看囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 顏文字漂浮剪貼簿

顏文字漂浮剪貼簿 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Leo_Chen

Leo_Chen 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「顏文字漂浮剪貼簿」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

下載安裝後直接點擊程式即可在螢幕上看到一個漂浮的立方體圖示，在需要使用顏文字時，點擊浮動按鈕即可展開選單。

在選單上點擊想要使用的顏文字即會自動複製，再到需要的地方長按選擇貼上即可使用。

曾經使用過的顏文字都會被儲存在「紀錄」裡，常用的表情符號就可以在這邊找，比較快。另外「剪貼簿」則會記錄所有被複製過的文字，包含一般的文字訊息，若有需要一次複製貼上多筆內容，只要先在右側勾選，即可一次複製貼上所有被勾選的內容哦！

在「設定」裡可新增顏文字，最多可儲存 99 筆。另外還可調整漂浮按鈕的大小與透明度，以及自訂歷史紀錄與剪貼簿的筆數。如果擔心辛苦收集的顏文字會不見，可定時將它們匯出備份起來哦！

在顏文字上長按可選擇刪除。若暫時不需要使用了，可長按漂浮按鈕再拖曳到下方關閉。