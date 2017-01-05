還記得前年在網路上引起一陣轟動的照片年齡檢測網站嗎？那段時間總是能在 Facebook 上看到朋友們分享自己在照片上看起來幾歲的動態訊息，因為外在的年齡或是美醜的判斷是很主觀的，所以透過看似統一標準的程式分析出來的結果才會讓大家好奇進而成為形成一股熱潮。最近大家可能又要被另一種檢測外表的訊息洗版囉！
想知道自己長的漂亮還是醜？又或是哪裡不夠好看嗎？只要到「Am I Beautiful or Ugly?」網站，將照片上傳後，透過幾個步驟定位五官位置，三分鐘後網站就會告訴你照片中的人長的好看或不夠好看甚至是直白的醜！
分析出來後除了會幫你打分數外，還會點出是臉形好看、兩眼的距離佳，還是額頭太高、鼻子太長、下巴太短…等，因為實話總是不討喜，而且有時很有殺傷力，與年齡檢測網站純玩開心的根本天壤地別，所以如果本身太玻璃心，無法接受毒舌的批評，建議還是別玩，或是玩之前請先做好心理建設，避免受到打擊啊！
- 網站名稱：Am I Beautiful or Ugly?
- 網站網址：https://www.prettyscale.com/
網站畫面：
開啟網站後點擊「Start」選擇性別，就可由電腦或是 Webcam 上傳照片。
接著將照片調整到與畫面中間的臉型標記差不多位置，可拖曳位置與縮放大小與旋轉角度，再按下「V」。
然後依照左側的指示將眼睛、下巴、髮際、鼻子、兩頰…等位置一一在照片上做出標示。
待程式分析後，就會打出分數並告訴你是好看還是不好看，在左側還會點出哪裡好看、哪裡不夠好看…等。分析結果可儲存成圖片或是選擇分享出去哦！連像范冰冰這樣公認的美女也只拿到了 65 分啊！而且被說額頭太大、鼻子太長、嘴太小。
金城武拿到了 67 分，缺點與冰冰似乎差不多呢！
讓我們來看看專業單身男平匡，竟然拿到了 78 分！叫金城武情何以堪？！
可愛的結衣獲得了 82 分啦！果然是 Pretty 啊！
不知道是不是都拿明星藝人當範本所以結果好像都挺不錯的，用自己的照片測試結果也不是太差，沒有網路上講的那麼誇張又毒舌，而且其實好不好看真的還是很主觀，不然怎麼會有情人眼裡出西施這句話，網站分析的結果就當做娛樂，不要太認真囉！