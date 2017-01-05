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Slide Notes 藏在螢幕邊緣，可隨時取用的備忘錄（Android）

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所謂的備忘錄或是筆記本，通常都要有隨手可得的特點，才能在需要的時候立刻將事項記錄下來，但一般不論是筆記、備忘錄或是待辦清單類的 App 都是需要多一道點入主程式的動作才能開始做記錄，在實際使用的經驗上來說，似乎還是不夠方便。

而這款「Slide Notes」就完全遵照隨手可得的特點來做設計，將備忘錄功能直接隱藏在手機螢幕的邊緣中，在任何時候都能直接滑開做記錄，甚至連解鎖螢幕的步驟都可以省略！它的外觀設計看起來比較像是待辦清單的樣子，可將已完成的事項勾選加上刪除線，但事實上它的每一筆記錄可輸入的字數並不受限，所以當做筆記來使用也是很 ok 的哦！

另外支援自定分類頁籤，雖然從螢幕邊緣拉出的筆記空間看似有限，只要透過新增頁籤的方式，就能將各種不同的筆記、備忘內容做分類，既方便查看也易於管理。備忘錄與螢幕邊緣標記的配色、透明度或是擺放的位置…等，全都可依自己的喜好來做調整，是一款個人化程度蠻高的備忘錄 App 唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Slide Notes
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：SFApps
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.2 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Slide Notes」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式即可看到使用示意圖，在螢幕左右兩旁可各看到一個扁扁的三角形標記，從螢幕邊緣向中心拖曳滑動即可展開備忘錄。

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可自定的項目非常多，這邊只抓幾個出來，其餘就請大家自己查查字典做功課哦！

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當需要記錄事項時就可以直接拉開邊緣備忘錄，點擊上方的「＋」來新增，可手動輸入文字也支援語音輸入。

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長按分類名稱可開啟編輯功能，可新增、重新命名或是刪除所選頁籤。

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點擊右上角的「>」可展開為全螢幕畫面。

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在鎖屏畫面不用解鎖也可使用！文字內容字數不受限，想要打多一點文字的記錄也沒問題。

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