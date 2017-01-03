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[限時免費] SnapHue 讓黑白照片變彩色了！（iPhone, iPad）

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大家如果有空翻翻阿公阿嬤爸爸媽媽的相簿，一定可以看到一些黑白的老照片，有些可能還泛黃甚至是褪色了，雖然拍照的那個年代我們都還沒出生，但卻可以陪著年邁的長輩看著照片話當年，這也是一種幸福。

不過看著只有黑白色彩的老照片，是否很難想像當年的美景？就讓我們用「SnapHue」幫黑白照片添上美麗的顏色吧！它是一款相當簡單的 App，主要功能就是利用超強大的 AI 技術，自動將色彩再度重現於黑白照片當中。

只需要將照片選入，等待數秒後就能獲得一張彩色照片哦！在轉換照片的同時，還會在下方隨機顯示一段與顏色相關的名人金句，有興趣的朋友就可以在等待的時候閱讀一下。操作方式相當簡單，填色完成即可選擇儲存或直接分享到 Facebook、Twitter 囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：SnapHue
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Shibuya Hiraku
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SnapHue」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「Library」從相簿選取要還原的黑白照片，接著就是等待轉換時間，需要多等幾秒鐘哦！有興趣的話可看看下方的名人金句，有些還蠻有意思的。

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第2步 完成後就可以由下方選擇儲存或是分享。

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下面就來看看幾張黑白照片的還原效果，以下照片都是由網路圖庫選取的黑白照片，若想還原舊照片需先使用數位相機或手機翻拍成電子檔，再進行填色。可參考「Artifact」舊照片快速掃描器。

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