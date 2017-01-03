大家如果有空翻翻阿公阿嬤爸爸媽媽的相簿，一定可以看到一些黑白的老照片，有些可能還泛黃甚至是褪色了，雖然拍照的那個年代我們都還沒出生，但卻可以陪著年邁的長輩看著照片話當年，這也是一種幸福。

不過看著只有黑白色彩的老照片，是否很難想像當年的美景？就讓我們用「SnapHue」幫黑白照片添上美麗的顏色吧！它是一款相當簡單的 App，主要功能就是利用超強大的 AI 技術，自動將色彩再度重現於黑白照片當中。

只需要將照片選入，等待數秒後就能獲得一張彩色照片哦！在轉換照片的同時，還會在下方隨機顯示一段與顏色相關的名人金句，有興趣的朋友就可以在等待的時候閱讀一下。操作方式相當簡單，填色完成即可選擇儲存或直接分享到 Facebook、Twitter 囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SnapHue

SnapHue 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Shibuya Hiraku

Shibuya Hiraku 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SnapHue」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「Library」從相簿選取要還原的黑白照片，接著就是等待轉換時間，需要多等幾秒鐘哦！有興趣的話可看看下方的名人金句，有些還蠻有意思的。

第2步 完成後就可以由下方選擇儲存或是分享。

下面就來看看幾張黑白照片的還原效果，以下照片都是由網路圖庫選取的黑白照片，若想還原舊照片需先使用數位相機或手機翻拍成電子檔，再進行填色。可參考「Artifact」舊照片快速掃描器。