在那個電腦、手機都還不流行的年代，女孩兒們小時候幾乎都有玩過紙娃娃，可以幫娃娃換穿不同的衣服，加上不同的項鍊、包包、帽子、鞋子…等配件，對應到現在似顏繪可以說就是進階版的紙娃娃遊戲了吧！

比起古早的紙娃娃，似顏繪可以讓使用者有更多的自訂項，包含五官及各種色彩的變化，不論是用來製作個人頭像還是仿效做出偶像明星、動漫人物的圖像都會十分有趣唷！之前就介紹過各種不同風格的似顏繪相關網站、App，有興趣的朋友可以參考看看。但若你偏愛的是日系 Q 版的動漫風格，那一定要來玩玩「CHARAT」這個網站！

不過網站本身是用一支手機做為主視覺，所有的操作都是在這個小小的區塊中進行，建議直接使用手機來開啟網頁會更好操。首先可以選擇要製作男生或女生的人像，然後就可以針對人像的五官、服飾、配件來自由搭配，頭髮的部份還很厚工的分為前髮、後髮以及頭頂的特殊造型，膚色、曈孔、髮色也都能隨喜好做變換，而且女生比男生的選項要多很多很多，果然是生女兒比較花錢啊！（誤）

製作完畢可選擇儲存全身圖或是單存頭像的部份，也可直接透過 Facebook、Twitter、LINE 分享出去。製作出來的頭像相當可愛且精緻，推薦給喜歡玩似顏繪或剛好想做張漫畫頭像的朋友使用唷！



網站畫面：

開啟網站後，點擊「START」進入，預設為女生可由下方選擇男生，不過只會改變站姿，其它的部份就要自己再慢慢修改。如果懶得自己搭配的話，按一下「骰子」網站就會隨機幫你製作。

接著就可以一步步的將人像修改成自己喜歡的模樣了，臉型、眼睛、眉毛、髮型、服飾、配件…等，若是可以自訂顏色的項目，右側的「調色盤」就會開放點入選色，像眼睛、頭髮、膚色都是可以改變顏色的。

女生的衣服比男生多上好幾倍，超多有特色的衣服可以穿唷！

還有很多的鞋子跟配件、帽子，最後還可以加上夢幻的小翅膀或其它的背景裝飾物。

完成後按下「Finish！」就可以選擇要儲存或是分享。

儲存可選擇全身或只存大頭像，分享則可透過 FB、Twitter 或是 LINE 來發送。

只存頭像的話就會在周圍框上彩色的框線，圖檔為 360×360 都不大就是了。

用隨機產生的也都搭配的很不錯唷！