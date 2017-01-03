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Surf Anonymous Free 隱藏 IP 上網，用分身發文不怕被查水錶

surf-anonymous-free

2017/1/3 更新：軟體版本更新至 v2.5.6.8 最新版。

有些時候大家可能不太想讓其他人知道你的 IP 是什麽、在哪些網站留過言或上站登入過，這時可利用一些 Proxy 代理、VPN 等服務來當「跳板」，透過網路上的一些中介服務讓別人查不到你的真實 IP。

不過很多類似軟體可能不是那麼簡單易用，如果你偶爾有這方面的需求又不想搞得太複雜的話，可以試試看下面這個小軟體 Surf Anonymous Free。

 


看起來雖然簡單好用，不過使用上還是要小心，盡量不要在啟用這類服務時輸入什麼機密資訊或信用卡號… 等等個人資料，畢竟一般人很難確保伺服器那端會不會有其它問題或被入侵、監控…等狀況，還是小心為妙。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Surf Anonymous Free
  • 軟體版本：2.5.6.8
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體（另有付費進階版）
  • 檔案大小：2.39 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.surfanonymous-free.com/
  • 軟體下載：按這裡

基本運作原理就像下圖這樣：

 

smallhowitworks

 

使用方法：

第1步  安裝好 Surf Anonymous Free 軟體、開啟後，視窗中間會顯示你目前的 IP 位址，按一下「Hide IP」按鈕後，即可開始透過跳版上網、隱藏 IP。

Surf Anonymous-01

 

第2步  透過代理伺服器上網時，視窗中間會同時顯示真實 IP 與跳板的假 IP。

Surf Anonymous-02

 

第3步  按一下「Select Fake Location」按鈕，可自行選擇要用哪個國家的跳板來隱藏你的身份。

Surf Anonymous-03

 

第4步  另外，在「Options」選單裡，可以選擇是否每隔幾分鐘就換一個 IP（部分功能為付費版才能使用）。

Surf Anonymous-04

 

第5步  也可自行選擇是否支援 Firefox 或 Opera 等瀏覽器。

Surf Anonymous-05

 

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