照片編輯程式滿山滿谷，如果你還沒找到那個令你滿意且值得為它這一顆樹捨棄整片森林的 App，就來嘗試看看這個「美圖文字」吧！它是一款提供添加文字的照片編輯程式，提供超過 120 款的字體，其中也包含了近十款的中文字體，雖然比例上差很大，不過已能為照片增添需多色彩。

加字後可任意的改變文字的大小、旋轉、顏色、透明度並可依需求添加陰影，如果自認為美感不足，也可直接選用程式提供的藝術字貼紙或各式主題貼紙，輕鬆就能幫照片提升質感！

在照片的部份，有基本的亮度、對比、飽和度…等調整功能，也可直接套用濾鏡改變整體視覺，最後再加上「形狀相框」，有 30 多種可選擇，顏色及透明度都能自由調整，只要具備一點點的美感，製作出來的成果應該都不會差到哪裡去，建議還在尋找照片編輯程式的朋友，可以試看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 美圖文字

美圖文字 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： RC PLATFORM

RC PLATFORM 官方網站： https://www.facebook.com/rcplatform2014

https://www.facebook.com/rcplatform2014 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上 軟體下載 （iPhone）： 在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「美圖文字」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「美圖文字」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 軟體下載 （Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「美圖文字」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

可以選擇拍照或由相簿選取照片，若不選擇將照片填滿畫面，就可以由下方選擇各式不同的單色或花紋背景。

確定後即可進入編輯模式，點兩下即可編輯文字。

上方可切換其它的工具，改變字體、顏色、加入陰影、文字對齊…等，中文字體需手動下載。

按左下角的按鈕可再新增其它文字，其上的功能按鈕可縮放、旋轉文字。下方第二個按鈕可針對照片本身做亮度、對比…等調整。

直接套用濾鏡也是不錯的選擇。

接下來是「形狀相框」可在照片上壓上各種圖形的相框，可調整透明度及顏色。

最後一個就是藝術字跟其它的貼圖，按左下角的按鈕可看到更多不同主題貼紙。完成後按右上角的「分享」按鈕即可選擇「保存」囉！