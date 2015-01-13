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我的照片好有質感！「美圖文字」多款中文字體、數百種藝術字貼紙（iPhone, Android）

照片編輯程式滿山滿谷，如果你還沒找到那個令你滿意且值得為它這一顆樹捨棄整片森林的 App，就來嘗試看看這個「美圖文字」吧！它是一款提供添加文字的照片編輯程式，提供超過 120 款的字體，其中也包含了近十款的中文字體，雖然比例上差很大，不過已能為照片增添需多色彩。

加字後可任意的改變文字的大小、旋轉、顏色、透明度並可依需求添加陰影，如果自認為美感不足，也可直接選用程式提供的藝術字貼紙或各式主題貼紙，輕鬆就能幫照片提升質感！

在照片的部份，有基本的亮度、對比、飽和度…等調整功能，也可直接套用濾鏡改變整體視覺，最後再加上「形狀相框」，有 30 多種可選擇，顏色及透明度都能自由調整，只要具備一點點的美感，製作出來的成果應該都不會差到哪裡去，建議還在尋找照片編輯程式的朋友，可以試看看。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：美圖文字
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：RC PLATFORM
  • 官方網站：https://www.facebook.com/rcplatform2014
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上
  • 軟體下載（iPhone）：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「美圖文字」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
  • 軟體下載（Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「美圖文字」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

可以選擇拍照或由相簿選取照片，若不選擇將照片填滿畫面，就可以由下方選擇各式不同的單色或花紋背景。

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確定後即可進入編輯模式，點兩下即可編輯文字。

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上方可切換其它的工具，改變字體、顏色、加入陰影、文字對齊…等，中文字體需手動下載。

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按左下角的按鈕可再新增其它文字，其上的功能按鈕可縮放、旋轉文字。下方第二個按鈕可針對照片本身做亮度、對比…等調整。

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直接套用濾鏡也是不錯的選擇。

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接下來是「形狀相框」可在照片上壓上各種圖形的相框，可調整透明度及顏色。

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最後一個就是藝術字跟其它的貼圖，按左下角的按鈕可看到更多不同主題貼紙。完成後按右上角的「分享」按鈕即可選擇「保存」囉！

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  1. 狸貓 說道：
    02-15, 2017 at 上午 2:44.07

    沒半個中文字體了！

    回覆
  2. 說道：
    04-17, 2016 at 上午 5:07.11

    我的是ios9
    我沒有那些中文的字體欸
    怎會這樣？

    回覆
  3. cat 說道：
    09-22, 2015 at 下午 9:14.51

    請問我用iphone5下載，裡面沒有皮皮體等其他多款字體耶，只有幾個中文字體而已！

    回覆
  4. Helen.C 說道：
    01-16, 2015 at 上午 10:05.39

    您好,
    我想請問一下中文字體Android也有嗎?
    我沒看到耶…(還是是因為我手機系統設定成英文的關係@@?)
    謝謝~

    回覆
  5. PUPU 說道：
    01-15, 2015 at 下午 12:29.37

    想請教一下, 你的輸入法是用那一個?

    回覆
  6. DODO 說道：
    01-13, 2015 at 上午 10:32.25

    感覺不錯用耶~
    感謝介紹！

    回覆

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