照片編輯程式滿山滿谷，如果你還沒找到那個令你滿意且值得為它這一顆樹捨棄整片森林的 App，就來嘗試看看這個「美圖文字」吧！它是一款提供添加文字的照片編輯程式，提供超過 120 款的字體，其中也包含了近十款的中文字體，雖然比例上差很大，不過已能為照片增添需多色彩。
加字後可任意的改變文字的大小、旋轉、顏色、透明度並可依需求添加陰影，如果自認為美感不足，也可直接選用程式提供的藝術字貼紙或各式主題貼紙，輕鬆就能幫照片提升質感！
在照片的部份，有基本的亮度、對比、飽和度…等調整功能，也可直接套用濾鏡改變整體視覺，最後再加上「形狀相框」，有 30 多種可選擇，顏色及透明度都能自由調整，只要具備一點點的美感，製作出來的成果應該都不會差到哪裡去，建議還在尋找照片編輯程式的朋友，可以試看看。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：美圖文字
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：RC PLATFORM
- 官方網站：https://www.facebook.com/rcplatform2014
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上
- 軟體下載（iPhone）：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「美圖文字」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
- 軟體下載（Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「美圖文字」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
可以選擇拍照或由相簿選取照片，若不選擇將照片填滿畫面，就可以由下方選擇各式不同的單色或花紋背景。
確定後即可進入編輯模式，點兩下即可編輯文字。
上方可切換其它的工具，改變字體、顏色、加入陰影、文字對齊…等，中文字體需手動下載。
按左下角的按鈕可再新增其它文字，其上的功能按鈕可縮放、旋轉文字。下方第二個按鈕可針對照片本身做亮度、對比…等調整。
直接套用濾鏡也是不錯的選擇。
接下來是「形狀相框」可在照片上壓上各種圖形的相框，可調整透明度及顏色。
最後一個就是藝術字跟其它的貼圖，按左下角的按鈕可看到更多不同主題貼紙。完成後按右上角的「分享」按鈕即可選擇「保存」囉！
沒半個中文字體了！
我的是ios9
我沒有那些中文的字體欸
怎會這樣？
請問我用iphone5下載，裡面沒有皮皮體等其他多款字體耶，只有幾個中文字體而已！
您好,
我想請問一下中文字體Android也有嗎?
我沒看到耶…(還是是因為我手機系統設定成英文的關係@@?)
謝謝~
我的範例圖就是用 Android 手機抓的, 你可以試試將系統設定改為繁中看看.
想請教一下, 你的輸入法是用那一個?
這個「 LIME HD 中文輸入法」
感覺不錯用耶~
感謝介紹！