作者：,     

SnagIt v13.1.3 電腦抓圖、螢幕錄影軟體

2017/6/19 更新：軟體版本更新為 v13.1.3.7933 最新版。

記得上次更新好像已經是一年多之前了，一直到這兩天 TechSmith 公司終於又推出了最新版的 SnagIt 抓圖軟體。此次最新版大部分還是著重在圖片編輯功能方面的加強，除了介面換成類似微軟 Office 2007 那樣的視覺化的選單之外，更加強了選單、面板與鍵盤快速鍵等多項功能。另外在圖片管理方面也增加了 Tag 的功能，方便使用這註解圖片屬性與關鍵字。

雖然我現在都已經換用免費的 WinSnap 抓圖軟體，不過還是很愛用Snagit內建的圖片編輯功能，用來畫圈圈、箭頭啥的，非常方便，可以參考「如何在圖上畫圈圈、拉箭頭、掛上文字浮水印？ 」。

 

▇ 軟體小檔案 ▇

軟體名稱：SnagIt
軟體版本：13.1.3.7933
軟體語言：英文版
軟體性質：30天試用版（49.95美金）
檔案大小：101 MB
系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win 7/Win  8/Win 10、Mac OS X
官方網站：http://www.techsmith.com/
軟體下載：按這裡
延伸閱讀：如何用Snagit在螢幕上錄影？
延伸閱讀：如何把「整個網頁」抓圖存證？

 

 

這是 Snagit v12.0 的新版操作介面，捨棄了一般視窗型的抓圖控制面板，直接放了一個隱藏式的抓圖按鈕在螢幕邊緣，當我們需要抓圖時，按一下紅色的抓圖按鈕，便可自行截取指定區塊的畫面或影片。

Snagit-12-001

Snagit-12-002

 

 

這是內建的 SnagIt  Editor 圖片編修功能的畫面，可以畫箭頭、畫框框、畫紅線、蓋印章、打馬賽克、貼浮水印… 相當好用！

Snagit-12-003

 

 

延伸閱讀：

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 看圖軟體、繪圖、相片處理 » SnagIt v13.1.3 電腦抓圖、螢幕錄影軟體
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    03-17, 2017 at 上午 9:18.36

    我的天，原來這個軟件已經出到第13大版了?我還在用著舊第7版呢…

    回覆
  2. 訪客 說道：
    12-11, 2014 at 上午 8:34.22

    我一直是用第5版的，曾經嚐鮮用較新的(好像是11吧)，感覺效能變慢了…
    也許是電腦效能本來就不是很好啦…
    也許我不需要那麼多功能，所以覺得不好用啦…

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 