有些人想要告白或求婚，會請親朋好友在背後貼上大大的字，或是每個人手裡舉著一個字牌，來向心愛的人表白，在虛擬的世界裡，如果也想用類似的方式來告白或說出不敢說的話，也可以請卡哇依的舉牌小人來幫你唷！

之前在網路上已經有流行過網頁版的「UP UP 舉牌加油小人產生器」，可以在網頁裡輸入想說的話，即可製作成一張由舉牌小人所組成的文字看板，可用來當做 Facebook 的封面圖片或是製作成方形圖片分享給朋友看。

在 Apple Store 裡，也有一款名為「告白小人」的 App，同樣也是可以請舉牌小人來幫你舉出想說的話，小人的造型與前面提到的網頁版產生器不同，比較可愛唷！背景有 10 種顏色可以更換，完成的圖檔則可以儲存到裝置中或是分享到 Facebook、Twitter、微博…等，還蠻有促咪的，有興趣也來玩玩看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 告白小人

告白小人 軟體語言： 英文

英文 開發人員： SprintKeen

SprintKeen 官方網站： http://www.sprintkeen.com/

http://www.sprintkeen.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援： Android iOS 4.3

Android iOS 4.3 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「告白小人」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

直接在下方黃色區域輸入想說的話，上面的小人就會幫你舉出來，按右邊的「油漆桶」可以更換背景顏色。不過小人的造型是隨機出現的，沒辦法手動再更換。

點右下角的按鈕就可以選擇儲存或分享圖片囉！

做出來就會像下面這樣的感覺～ 圖片尺寸大小依文字內容多寡而定。