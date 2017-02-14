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航空母艦級！ Advanced SystemCare v10.2.0.721 電腦加速、最佳化、安全防護工具（免費版）

2017/2/15 更新：軟體版本更新至 v10.2.0.721 最新版。

Advanced SystemCare 是 IObit 公司推出的一款旗艦版軟體，整合了旗下多款工具軟體最精華的功能而成，提供包含安全防護、電腦最佳化、硬碟加速、網路加速與隱私控管…等多項功能的電腦強化工具，目前有免費版、Pro 專業版與功能最多最完整的 Ultimate 頂級版。

透過惡意軟體/木馬/病毒..偵測及上網安全防護、系統最佳化、功能微調、上網最佳化、登錄檔清理與最佳化、磁碟重組、隱私控管、軟體掃描及垃圾移除…等等數十項系統強化、與安全防護等功能，讓你的電腦變得更快、更安全、更好用。

雖然 Free 版的 Advanced SystemCare 在安全防護與電腦最佳化等功能方面比付費版少很多，不過至少可以試用看看一些基本功能，如果覺得效果不錯的話再考慮 Pro 或 Ultimate 等進階版本。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：IObit Advanced SystemCare 8 Free
  • 軟體版本：10.2.0.721
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體，另有 Pro 付費的進階版
  • 檔案大小：46.0 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.iobit.com/
  • 軟體下載：按這裡

Advanced SystemCare 版本、功能比較：

Advanced SystemCare 版本、功能比較

 

安裝時請注意！

在安裝步驟中出現如下圖的畫面時，請點「Custom install」並取消畫面中的選項，避免你的瀏覽器首頁被修改或安裝額外用不到的工具列…等軟體。
Advanced-SystemCare-w

 

使用方法：

第1步  安裝好 Advanced SystemCare 軟體後，可以讓我們自行選擇操作界面的樣式與所使用的語言，選好後點一下「立即啟動」按鈕即可開始使用。

Advanced SystemCare_8-01

 

第2步  開啟 Advanced SystemCare 軟體主畫面後，可以在「維護」分頁勾選你要執行的功能，然後按一下右邊的「掃描」按鈕，便可全自動執行電腦最佳化與各種清理、修復工作。

PS.下面那一塊黑色的「80% OFF」跟「立即啟用」是廣告，不要去按它。

Advanced SystemCare_8-02

 

第3步  開始掃描….

Advanced SystemCare_8-03

 

第4步  掃描完成，按一下「修復」即可全自動處理。

Advanced SystemCare_8-04

 

第5步  修復完成。

Advanced SystemCare_8-05

 

第6步  「工具箱」分頁裡面把所有工具以「清理」、「最佳化」、「安全性」、「修復」、「控制台」…等多個分類將全部實用功能都列了出來。

Advanced SystemCare_8-06

 

第7步  「Turbo Boost」電腦加速功能跟其他功能…..

Advanced SystemCare_8-07

Advanced SystemCare_8-08 Advanced SystemCare_8-09

Advanced SystemCare_8-010

 

 

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  1. 小可 說道：
    01-31, 2015 at 下午 12:19.35

    想請問一下為什麼會我沒有辦法連到iobit官網？
    可是用手機連上去卻可以看得到官網，有甚麼解決的方法嗎？系統windows8.1

    回覆
  2. lee 說道：
    11-15, 2014 at 下午 7:55.44

    這個功能挺多,但看起來AVG PC TuneUP的優化功能比它更强大?

    回覆
  3. 訪客 說道：
    05-26, 2014 at 下午 5:50.24

    Advanced SystemCare 7
    用了會有一些問題
    Smart Defrag 3 或 Razer Game Booster 比較穩定

    回覆
  4. 訪客 說道：
    05-16, 2014 at 下午 3:47.34

    IObit是中國公司
    以前的產品還算不錯，後來的產品越來越讓人無言
    建議沒事還是別使用，難保用了電腦反而更多問題

    回覆
  5. 訪客 說道：
    05-14, 2014 at 下午 11:03.27

    2014的Advanced SystemCare 7 PRO的免費註冊碼活動，可以獲得Advanced SystemCare 7 PRO為期一年的免費註冊碼，只需要打開活動頁面，你的免費註冊碼就在頁面的最底部。
    活動頁面：http://downloadmix.cleverreach.de/m/5843905/

    回覆
  6. Hi 說道：
    05-11, 2014 at 下午 1:19.42

    296EB-880A1-8E79B-B0AB4
    超過200天key

    回覆
  7. HI 說道：
    05-11, 2014 at 下午 1:17.27

    296EB-880A1-8E79B-B0AB4
    超過200天KEY

    回覆
  8. 幽理之刻 說道：
    05-10, 2014 at 下午 1:11.28

    iobit公司自從 asc6以後就變爛了，asc7時代更是討人厭，而且差不多asc之後為了適應win8風格做出的東西實在很醜….

    回覆
  9. 訪客 說道：
    05-10, 2014 at 上午 1:09.58

    可以問一下為何我沒有辦法連到iobit官網？
    連換個瀏覽器都沒辦法，有甚麼解決的方法嗎？

    回覆
  10. 流川東 說道：
    05-09, 2014 at 下午 8:40.09

    感謝分享 !

    回覆
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