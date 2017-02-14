2017/2/15 更新：軟體版本更新至 v10.2.0.721 最新版。
Advanced SystemCare 是 IObit 公司推出的一款旗艦版軟體，整合了旗下多款工具軟體最精華的功能而成，提供包含安全防護、電腦最佳化、硬碟加速、網路加速與隱私控管…等多項功能的電腦強化工具，目前有免費版、Pro 專業版與功能最多最完整的 Ultimate 頂級版。
透過惡意軟體/木馬/病毒..偵測及上網安全防護、系統最佳化、功能微調、上網最佳化、登錄檔清理與最佳化、磁碟重組、隱私控管、軟體掃描及垃圾移除…等等數十項系統強化、與安全防護等功能，讓你的電腦變得更快、更安全、更好用。
雖然 Free 版的 Advanced SystemCare 在安全防護與電腦最佳化等功能方面比付費版少很多，不過至少可以試用看看一些基本功能，如果覺得效果不錯的話再考慮 Pro 或 Ultimate 等進階版本。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：IObit Advanced SystemCare 8 Free
- 軟體版本：10.2.0.721
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體，另有 Pro 付費的進階版
- 檔案大小：46.0 MB
- 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
- 官方網站：http://www.iobit.com/
- 軟體下載：按這裡
Advanced SystemCare 版本、功能比較：
安裝時請注意！
在安裝步驟中出現如下圖的畫面時，請點「Custom install」並取消畫面中的選項，避免你的瀏覽器首頁被修改或安裝額外用不到的工具列…等軟體。
使用方法：
第1步 安裝好 Advanced SystemCare 軟體後，可以讓我們自行選擇操作界面的樣式與所使用的語言，選好後點一下「立即啟動」按鈕即可開始使用。
第2步 開啟 Advanced SystemCare 軟體主畫面後，可以在「維護」分頁勾選你要執行的功能，然後按一下右邊的「掃描」按鈕，便可全自動執行電腦最佳化與各種清理、修復工作。
PS.下面那一塊黑色的「80% OFF」跟「立即啟用」是廣告，不要去按它。
第3步 開始掃描….
第4步 掃描完成，按一下「修復」即可全自動處理。
第5步 修復完成。
第6步 「工具箱」分頁裡面把所有工具以「清理」、「最佳化」、「安全性」、「修復」、「控制台」…等多個分類將全部實用功能都列了出來。
第7步 「Turbo Boost」電腦加速功能跟其他功能…..
想請問一下為什麼會我沒有辦法連到iobit官網？
可是用手機連上去卻可以看得到官網，有甚麼解決的方法嗎？系統windows8.1
這個功能挺多,但看起來AVG PC TuneUP的優化功能比它更强大?
Advanced SystemCare 7
用了會有一些問題
Smart Defrag 3 或 Razer Game Booster 比較穩定
IObit是中國公司
以前的產品還算不錯，後來的產品越來越讓人無言
建議沒事還是別使用，難保用了電腦反而更多問題
IObit什么时候变成中国公司了？ 不懂不会去wiki？ IObit一直都是英国公司好么
http://bbs.kafan.cn/thread-1213177-1-1.html
你才不懂吧???
英國品牌，中國研發…………..
(真心提醒您一點)WIKI的資料不完全是對的，不然怎叫自由的wiki呢!!不好的東西就認了吧!!如果是我們也會認帳!! 真心覺得少數大陸軟體能做到給對方良好的體驗感(免費版)，不是插入惡意軟體，不然就是廣告!!!!
就是因為你們太愛推卸責任!!
每篇有關於提到你們大陸怎樣，你們都避之唯恐不及
這樣會對你們印象更不佳!!
google一下之後立馬刪除。
2014的Advanced SystemCare 7 PRO的免費註冊碼活動，可以獲得Advanced SystemCare 7 PRO為期一年的免費註冊碼，只需要打開活動頁面，你的免費註冊碼就在頁面的最底部。
活動頁面：http://downloadmix.cleverreach.de/m/5843905/
296EB-880A1-8E79B-B0AB4
超過200天key
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超過200天KEY
iobit公司自從 asc6以後就變爛了，asc7時代更是討人厭，而且差不多asc之後為了適應win8風格做出的東西實在很醜….
可以問一下為何我沒有辦法連到iobit官網？
連換個瀏覽器都沒辦法，有甚麼解決的方法嗎？
感謝分享 !