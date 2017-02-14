2017/2/15 更新：軟體版本更新至 v10.2.0.721 最新版。

Advanced SystemCare 是 IObit 公司推出的一款旗艦版軟體，整合了旗下多款工具軟體最精華的功能而成，提供包含安全防護、電腦最佳化、硬碟加速、網路加速與隱私控管…等多項功能的電腦強化工具，目前有免費版、Pro 專業版與功能最多最完整的 Ultimate 頂級版。

透過惡意軟體/木馬/病毒..偵測及上網安全防護、系統最佳化、功能微調、上網最佳化、登錄檔清理與最佳化、磁碟重組、隱私控管、軟體掃描及垃圾移除…等等數十項系統強化、與安全防護等功能，讓你的電腦變得更快、更安全、更好用。

雖然 Free 版的 Advanced SystemCare 在安全防護與電腦最佳化等功能方面比付費版少很多，不過至少可以試用看看一些基本功能，如果覺得效果不錯的話再考慮 Pro 或 Ultimate 等進階版本。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： IObit Advanced SystemCare 8 Free

IObit Advanced SystemCare 8 Free 軟體版本： 10.2.0.721

10.2.0.721 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體，另有 Pro 付費的進階版

免費軟體，另有 Pro 付費的進階版 檔案大小： 46.0 MB

46.0 MB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.iobit.com/

http://www.iobit.com/ 軟體下載： 按這裡

Advanced SystemCare 版本、功能比較：

使用方法：

第1步 安裝好 Advanced SystemCare 軟體後，可以讓我們自行選擇操作界面的樣式與所使用的語言，選好後點一下「立即啟動」按鈕即可開始使用。

第2步 開啟 Advanced SystemCare 軟體主畫面後，可以在「維護」分頁勾選你要執行的功能，然後按一下右邊的「掃描」按鈕，便可全自動執行電腦最佳化與各種清理、修復工作。

PS.下面那一塊黑色的「80% OFF」跟「立即啟用」是廣告，不要去按它。

第3步 開始掃描….

第4步 掃描完成，按一下「修復」即可全自動處理。

第5步 修復完成。

第6步 「工具箱」分頁裡面把所有工具以「清理」、「最佳化」、「安全性」、「修復」、「控制台」…等多個分類將全部實用功能都列了出來。

第7步 「Turbo Boost」電腦加速功能跟其他功能…..