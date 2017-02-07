2017/2/7 更新：軟體版本更新至 v6.4.1 最新版。
自從各國政府都開始有樣學樣、封鎖一般人正常上網、侵犯言論與資訊取得自由之後，VPN 這類翻牆服務就越來越盛行了。而之前介紹過的 FreeGate 自由門、無界瀏覽、Puff、SecurityKISS Tunnel…等翻牆服務如果你用不慣或覺得連網速度太慢、安全性不夠的話，也可以試試看另外這個 Hotspot Shield VPN 加密上網、翻牆服務。
Hotspot Shield 可支援包括 Windows 系統、Mac OS X、Android、iPhone 與 iPad 等各種平台的應用程式，透過 HTTPS 加密連線與 VPN 虛擬私人網路架構來保護使用者端與網路連線過程中的資訊不會被外洩、追蹤與擷取，除了可隱藏上往時的真實 IP 之外，還可繞過防火牆的封鎖，瀏覽各式各樣被查禁、被遮蔽的網站。
而 Hotspot Shield 的操作相當簡單，只要在上網前先按一下，之後就可以像平常一樣瀏覽網站、聊天傳訊。Hotspot Shield 提供付費的 Elite 版與有廣告的免費版兩種程式，免費版的廣告除了在桌面右下角的選單裡會出現之外，開網頁時也會自動嵌入廣告到每個網頁的最上方…如果你不覺得煩的話拿來上上網還可以。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Hotspot Shield
- 軟體版本：6.4.1
- 軟體語言：英文、簡體中文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（有廣告），另有付費版軟體
- 檔案大小：13.3 MB
- 系統支援：Windows、Mac OS X、Android、iPhone、Windows Phone
- 官方網站：http://www.hotspotshield.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 安裝軟體時請注意，他會在你的 IE 和 Firefox 等瀏覽器中安裝 Toolbar 工具列，如果不喜歡的話請不要勾選、安裝。
第2步 安裝好、啟動之後，桌面右下角的系統列會出現正在連線的訊息…。
第3步 等連線完成後，會出現綠色的「已受保護」的區塊，此時已可像平常那樣正常上網，讓 Hotspot Shield 提供的服務幫你翻牆、匿蹤。如不使用的話，按一下「斷開連結」即可恢復使用家裡的線路直接連上網路。
整體來說，速度還算可以，就是廣告有點煩….
延伸閱讀：
- 自由門（FreeGate） v7.38 專業版，突破中國GFW網路封鎖！
- 無界瀏覽 v13.01 突破 GFW 防火長城封鎖，瀏覽被牆的網站
- SafeIP v2.0 隱藏 IP 軟體，網站、BBS 留言不怕被查 IP、人肉搜索
- Puff v0.11 另外一個「翻牆」軟體（支援 Windows、Mac）
- SecurityKISS Tunnel 突破防火牆上網（GFW翻牆、匿蹤軟體，支援 Windows, Mac, Linux）
- Psiphon 3 翻牆軟體，讓電腦突破防火牆封鎖、連上被禁的網站
- Hotspot Shield 網路翻牆、突破封鎖、匿蹤、上網加密保護工具（支援 Windows, Mac, Android, iPhone）
- 1-Click Web Proxy 一鍵翻牆上網（Google Chrome擴充套件）
- UseJump 用「P2P加密、加速」的網路瀏覽器，破解防火牆封鎖！(支援 Windows, Mac)
- [免費] PHProxy 架設私人Web Proxy，突破防火牆瀏覽被封鎖的網站！
- 網頁版Web Proxy，突破防火牆、網路封鎖與IP限制！
- WebSitePulse 檢查網站是否被中國GFW封鎖！
- GreatFire 測試網站是否被 GFW 中國言論防火牆封鎖！
狂人．．為什麼用一天後就彈出說有限制使用.. 不是免費的嗎 ..??
hi，你好，我住在中国，几天前我用macbook下载这个软件试用了7天，状态非常好。然后我就付费买了一年的使用权限，结果付费后第二天一直连接不上任何的VPN，其实这是什么原因？
已经不能用了
几年前机器上安装过elite版本，今天下载了free版本安装包但安装后还是elite版本提示是最后一天trial；求解如何正确安装到free版本；
谢谢！
這個軟體在大陸應該不能用吧,Hotspot Shield的VPN服務器早被封的七七八八了(應該是VPN的IP地址全被封了).反正我在大陸是不能用.
求软件下载，邮箱154467803@qq.com
你好，我购买聊Hotspot shield一年服务，现在还不到三个月，为什么总是连不上，总是闪烁在连结中，请问怎么回事？
這個軟體在大陸應該不能用吧,Hotspot Shield的VPN服務器早被封的七七八八了(應該是VPN的IP地址全被封了).反正我在大陸是不能用.
請問要用什麼帳密登入?
我是黑客!这世上没我上不到的网!想上美国的google就加我QQ3182661613!加的时候留言美国google!美国总部google:https://www.google.com/ncr
傻逼
你好，我是在大陸的國人，無法下載到你所說的程序，能否發給我一個到我郵箱中呢。
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嗨! 你好, 我人在美國; 朋友在中國大陸. 請問你們 :我的朋友如何能從他的電腦下載你們的最新網路翻牆軟件? 這是邏輯的問題既然不能上網又如何能從他的電腦下載你們的最新網路翻牆軟件?謝謝 !
上傳到網盤不就得了
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