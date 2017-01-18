2017/1/20 更新：軟體版本更新至 v4.0.2.1 最新版。

在微軟新版的 Windows 8 系統裡面，把傳統的「開始」按鈕與一層一層的那種開始選單給拿掉了，取而代之的是名為 Windows 8 UI 的動態磚頁面。儘管新功能也有他的優點跟特色，不過應該還是有不少人寧願用回舊版的開始按鈕與開始選單。

如果你想在 Windows 8 系統中找回舊式的開始選單與按鈕，除了可以安裝之前介紹過的 Start8 或 Classic Shell 等軟體之外，也可試試看下面這個免費軟體 Start Menu 8，裝好之後，你的 Windows 8 作業系統用起來就會….. 跟舊版 Windows 差不多。

好消息是，今年之內微軟可能會再推新版作業系統（代號 Windows Blue），壞消息是，還是沒有傳統開始按鈕與選單，而動態磚頁面一樣還在…。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Start Menu 8

Start Menu 8 軟體版本： 4.0.2.1

4.0.2.1 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文….等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文….等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 8.55 MB

8.55 MB 系統支援： Windows XP, Vista, 7, 8 , 8.1

Windows XP, Vista, 7, 8 , 8.1 官方網站： iobit

iobit 軟體下載： 按這裡

Start Menu 8 跟其他類似軟體比起來，設定相當簡單，整體介面也弄得非常好看。除了顯示開始選單與開始按鈕等基本功能之外，還針對了一般使用者對於動態磚頁面與新版 Windows 8 在操作上的困擾與操作方式做了些改進。譬如說我們可以讓電腦在開機時自動跳過 Metro 畫面（動態磚）直接進入桌面，或者停用 Metro 的快捷角落、側邊欄..等設計，當我們使用傳統的開始選單取代動態磚頁面之後，也可用鍵盤快速鍵的方式來快速開啟動態磚頁面。

除此之外，我們也可自行選擇開始按鈕的圖示，並自訂開始選單要出現或不出現哪些資料夾、系統功能的連結與圖示..等等，更可自訂按下選單中電源按鈕時的功能，看是要關機、登出、鎖定電腦、重開機或讓電腦休眠…等皆可。

使用方法：

第1步 安裝好 Start Menu 8 軟體、啟動之後，會先出現如下圖的設定視窗，我們可以依照使用需求先勾選是否跳過 Metro 畫面、是否使用 Metro 側邊欄與快捷角落…等功能，或者更改顯示選單用的快速鍵。

第2步 另外在「開始按鈕」設定頁面中，我們可以自行選擇內建的 6 種不同風格的開始按鈕圖示，或者另外下載其他更多樣式。

第3步 而在「功能表」設定頁面中，我們可直接調整不同資料夾或功能連結是否顯示在開始選單中。

第4步 另外也可在「使用者介面」選單中設定字體的大小、開始選單上方的大頭貼圖示，或者調整按下電源按鈕時要執行的動作…等設定。

第5步 設定完成後（其實什麼都不用設定也可直接使用）桌面上的開始按鈕與開始選單就長得像這樣…