2016/1/4 更新： Doro PDF Writer 軟體版本更新至 v2.05 最新版。
製作 PDF 文件的軟體有很多，大部分都是簡易型的轉檔工具，也就是當我們使用 Word、Excel 或 PowerPoint…等文書編輯軟體打好內容、設定好圖文段落樣式與字型、表格之後，再用 PDF 轉檔軟體把原本的文件轉成 PDF 格式，這樣就搞定了！
透過這類轉檔方式處理的 PDF 工具大部分都是用虛擬印表機的方式來做，也就是說只要你編輯、閱讀中的文件、網頁或圖片…等內容可以按「列印」的話，都可以透過 PDF 虛擬印表機來轉成 PDF 格式的文件。
Doro PDF Writer 就是其中一款類似的工具，除了免費、支援繁體中文之外，Doro PDF Writer 還可支援 128 位元加密功能，幫我們將製作好的 PDF 文件用密碼鎖起來，除了開啟文件時必須輸入密碼之外，還可禁止複製、貼上與列印等操作，是款操作簡單、轉檔品質還不錯的免費小工具。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Doro PDF Writer
- 軟體版本：2.05
- 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言介面
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：16.9 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 （支援 32/64 位元）
- 官方網站：http://thesz.diecru.eu/content/doro.php
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 Doro PDF Writer 軟體的安裝方法很簡單，就是按兩下安裝檔然後一直按下一步之類的按鈕就可以完成。由於是以虛擬印表機的方式運作，安裝好之後，印表機清單裡會多出一個 Doro PDF Writer 的印表機，以後要轉檔時只要點列印再選 Doro 來執行列印工作即可。
第2步 安裝好 Doro PDF Writer 軟體後，下次當我們需要將一般文件、圖片或網頁轉成 PDF 檔的話，直接點「檔案」→「列印」，再選 Doro PDF Writer 來處理即可。
第3步 列印時，印表機清單中會多出一個 Doro PDF Writer 項目，點選後按「列印」。
第4步 此時會跳出 Doro PDF Writer 軟體的操作畫面，我們可在「一般」分頁中設定 PDF 文件的標題、主題、關鍵字、作者與生產者…等等資訊。
第5步 如果有需要加上密碼保護 PDF 文件的話，也可在「加密」分頁中勾選「使用 128 位加密」並填上密碼。
這裡的密碼分為兩種，一是擁有完整控制權的「完全控制主密碼」，另外一種是可以允許閱讀時使用複製貼上或列印…等功能的「有部分權限的用戶密碼」，可依照實際需求來設定。
如果你希望只讓轉檔好的文件禁止複製或列印，但不希望 PDF 開啟時得輸入密碼，可在轉檔時勾選「使用 128位加密」然後再設定「完全控制主密碼」，這樣開啟 PDF 檔時就不用輸入密碼，並且可限制不能複製、列印。
第6步 如下圖，轉檔完成後，當我們開啟 PDF 檔時，如果有設定密碼的話會先跳出詢問密碼的方框，閱讀時若有禁止複製或列印則相關按鈕也會呈現灰色、不可按的狀態。
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想問一下,在全部都完成後(無設部分權限用戶密碼),我要去哪裡輸入控制主密碼呢?
Doro PDF 這套免費軟件, 差不多用了六年了, 我沒有什麼投訴.
其實用這個加密沒什麼意義耶
使用PDFPasswordRemover或Appnimi PDF Unlocker
就可以破解了…
我使用PDFPasswordRemover跟Appnimi PDF Unlocker
沒辦法破解
好用…
但是我的問題跟上面一樣…
如何設定不要列印…
能不能不要設定密碼，只要設定不要列印就好了呀？
勾選「使用 128位加密」然後再設定「完全控制主密碼」，這樣開啟 PDF 檔時就不用輸入密碼，並且可限制不能複製、列印。
按照您的方法，PDF仍然還是可以圈選複製
我這印表及複制均不圈選在印表的時侯, 其文件內容在 Acrobat reader 10.1.8 可被圈選但沒有複製功能(用 clt+c 也不能複制) … 提供給你參考 !