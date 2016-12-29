2016/12/29 更新：軟體版本更新至 v1.2.9.104 最新版。

網路上的抓圖軟體有很多，之前在 Windows 系統中最常用的就是可以自動加浮水印的 WinSnap，如果你對抓圖後的加工或圖片美化沒有需求，而比較希望能有免費的、穩定好用的抓圖程式，並可在抓圖完成後自動貼圖到網路上讓大家欣賞的話，可以試試看 Greenshot 這套免費軟體。

Greenshot 提供一般視窗、全螢幕、指定範圍與 IE 瀏覽器自動捲頁抓圖…等功能，抓圖時還可分別選擇要透過哪種管道輸出抓好的畫面圖檔，譬如說抓圖後直接存檔、轉送到指定圖片編輯軟體、列印圖片、用 Email 寄出或用小畫家開啟…等，還可透過外掛的方式支援直接上傳到 Imgur, Flickr, Picasa, Box…等網站去，上傳到貼圖網站之後還可自動複製圖檔網址，方便我們快速分享給朋友看。

儘管 Greenshot 並沒有提供一些圖檔編輯、加工或額外的處理功能，不過可以自動上傳到貼圖網站或網路硬碟裡倒是還滿方便的。



▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Greenshot

Greenshot 軟體版本： 1.2.9.104

1.2.9.104 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言

繁體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體（GPL 開放原始碼）

免費軟體（GPL 開放原始碼） 檔案大小： 1.25 MB

1.25 MB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://getgreenshot.org/

http://getgreenshot.org/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝軟體時請注意，出現下圖的「Select Components」步驟時，請捲動到頁面中間，勾選、安裝你要使用的外掛程式，有勾才有得用。

第2步 另外，Greenshot 內建了繁體中文、簡體中文…等多國語系，請記得在同一個步驟中勾選你要用的語言介面。

第3步 安裝好軟體之後，桌面右下角會出現一個 Greenshot 的圖示，點一下圖示即可開啟 Greenshot 選單，第一次使用時請先點一下「Preferecnes..」，到設定選單中將軟體操作介面切換成繁體中文語系。