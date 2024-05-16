在 Android ⇄ Windows 電腦快速分享（無線傳檔）
讓 Windows 支援 Android 快速分享（鄰近分享）無線傳檔
在 Windows 電腦裡有「鄰近分享」功能，可讓我們在不同電腦間透過無線、免接觸的方式快速傳輸檔案，但是不支援安卓或蘋果手機。而在 Android 手機裡面也有類似的「鄰近分享」功能（已改名為 Quick Share 快速分享），不過也只能傳給附近其他 Android 手機。
如果你希望能讓 Android 的 Quick Share 快速分享傳當功能也能支援 Windows 電腦，可以另外下載安裝全新的「Google 快速分享 Windows 版」軟體，讓你的電腦也能直接和 Android 裝置無線傳輸、上傳/下載檔案。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Google 快速分享
- 軟體版本：1.3.36.372
- 軟體語言：繁體中文、英文…
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.31 MB
- 系統支援：Windows 11(64位元版)
- 官方網站：Android
- 軟體下載：Download 下載
一、從電腦無線傳送檔案給 Android 手機
第1步 在 Windows 電腦中下載安裝好「Google 快速分享」軟體後，執行時我們可選擇登入你的 Google 帳號或未登入下直接使用。
接著設定好你的裝置名稱以方便辨識，，
第2步 設定好之後，將你要傳送給 Andoird 手機的檔案拉到視窗中，一次可以放很多個。手機裡記得先拉下通知選單點「快速分享」按鈕，設定要接收哪些人丟過來的檔案。
第3步 找到你要傳送的裝置後，按下去、手機端就可以看到快速分享的傳檔通知囉。
二、從 Android 手機快速分享給 Windows 電腦
第1步 在手機中選取你要傳送的檔案，再點「共享」按鈕。此時可以看到一個「快速分享」的功能，點下去就可以找到目前可接收檔案的其他手機或電腦等裝置，看你要傳給誰按下去。
第2步 回到電腦，就可以看到手機的檔案丟過來囉~，