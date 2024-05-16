在 Android ⇄ Windows 電腦快速分享（無線傳檔）

讓 Windows 支援 Android 快速分享（鄰近分享）無線傳檔

在 Windows 電腦裡有「鄰近分享」功能，可讓我們在不同電腦間透過無線、免接觸的方式快速傳輸檔案，但是不支援安卓或蘋果手機。而在 Android 手機裡面也有類似的「鄰近分享」功能（已改名為 Quick Share 快速分享），不過也只能傳給附近其他 Android 手機。

如果你希望能讓 Android 的 Quick Share 快速分享傳當功能也能支援 Windows 電腦，可以另外下載安裝全新的「Google 快速分享 Windows 版」軟體，讓你的電腦也能直接和 Android 裝置無線傳輸、上傳/下載檔案。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Google 快速分享

Google 快速分享 軟體版本： 1.3.36.372

1.3.36.372 軟體語言： 繁體中文、英文…

繁體中文、英文… 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.31 MB

1.31 MB 系統支援： Windows 11(64位元版)

Windows 11(64位元版) 官方網站： Android

Android 軟體下載： Download 下載

一、從電腦無線傳送檔案給 Android 手機

第1步 在 Windows 電腦中下載安裝好「Google 快速分享」軟體後，執行時我們可選擇登入你的 Google 帳號或未登入下直接使用。

接著設定好你的裝置名稱以方便辨識，，

然後選擇要接收哪些人丟過來的檔案。

第2步 設定好之後，將你要傳送給 Andoird 手機的檔案拉到視窗中，一次可以放很多個。手機裡記得先拉下通知選單點「快速分享」按鈕，設定要接收哪些人丟過來的檔案。

第3步 找到你要傳送的裝置後，按下去、手機端就可以看到快速分享的傳檔通知囉。

二、從 Android 手機快速分享給 Windows 電腦

第1步 在手機中選取你要傳送的檔案，再點「共享」按鈕。此時可以看到一個「快速分享」的功能，點下去就可以找到目前可接收檔案的其他手機或電腦等裝置，看你要傳給誰按下去。