桌面圖示間距過大，該如何恢復成原來樣子？

很多時候可能不知道裝了什麼程式或自己改到什麼設定，導致 Windwos 電腦的桌面圖示整個變得間距好大、每個圖示都離好開，該怎樣才能讓他恢復原本的樣子呢?

復原方式很簡單，就修改系統登錄檔的「IconSpacing」和「IconVerticalSpacing」兩個項目即可，預設的間距大小皆為「-1125」，改回來就好了。

  • 登錄檔路徑： HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
  • 修改項目：IconSpacing IconVerticalSpacing

第1步 修改前，桌面圖示都像這樣整個離好開好開，，

比生氣氣的女朋友躺得還遠..

第2步 要修改、調整回原本的樣子的話，請按住鍵盤「窗戶鍵」+「R」開啟執行視窗，輸入「regedit」並按 Enter 或「確定」，開啟登錄檔編輯程式。

第3步 開啟登錄檔編輯程式後，依序點開 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

然後在「IconSpacing」跟「IconVerticalSpacing」兩個項目點兩下、修改成「-1125」，完成後關閉視窗並讓電腦登出、再登入後，桌面圖示的間距即可恢復原本的大小。

最後更新：05-13, 2024 上午 10:14

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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