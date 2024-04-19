批次 HEIC 圖片轉檔工具（Batch HEIC to JPG Converter）

當我們使用 iPhone或 iPad 拍照後，如果沒特別調整設定，預設可能會儲存成 HEIC 格式的圖檔，這種新式的檔案格式有很多好處，不過許多舊式電腦或沒有另外安裝特定看圖軟體的環境，可能沒法直接開啟、瀏覽 HEIC 的圖檔畫面，如果你有這類需求，，

可以用 Batch HEIC to JPG Converter 這個小軟體來幫我們做轉檔工作。

Batch HEIC to JPG Converter 可批次、大量處理多個 HEIC 格式的圖檔，將它轉存成 JPEG 或 PNG 格式，讓一般電腦或較舊的手機都能直接開圖、瀏覽。除了支援 HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 NEF 與各種 RAW 輸入檔，輸出時還能儲存成 JPG, PNG, GIF, TIF, BMP 等格式，設定好之後只要將圖檔全部拉進視窗中即可快速完成，相當簡單快速。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Batch HEIC to JPG Converter

Batch HEIC to JPG Converter 軟體版本： 1.1

1.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 6.47MB

6.47MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： PDFZilla

PDFZilla 軟體下載： Download 下載