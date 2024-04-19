批次 HEIC 圖片轉檔工具（Batch HEIC to JPG Converter）

當我們使用 iPhone或 iPad 拍照後，如果沒特別調整設定，預設可能會儲存成 HEIC 格式的圖檔，這種新式的檔案格式有很多好處，不過許多舊式電腦或沒有另外安裝特定看圖軟體的環境，可能沒法直接開啟、瀏覽 HEIC 的圖檔畫面，如果你有這類需求，，

可以用 Batch HEIC to JPG Converter 這個小軟體來幫我們做轉檔工作。

Batch HEIC to JPG Converter 可批次、大量處理多個 HEIC 格式的圖檔，將它轉存成 JPEG 或 PNG 格式，讓一般電腦或較舊的手機都能直接開圖、瀏覽。除了支援 HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 NEF 與各種 RAW 輸入檔，輸出時還能儲存成 JPG, PNG, GIF, TIF, BMP 等格式，設定好之後只要將圖檔全部拉進視窗中即可快速完成，相當簡單快速。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Batch HEIC to JPG Converter
  • 軟體版本：1.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：6.47MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：PDFZilla
  • 軟體下載：Download 下載

主要功能：

  • 批次轉檔 iPhone/Mac 的 HEIC 成 JPG 或 PNG
  • 支援 HEIC/HEIF, HDR, DNG, NRW, ORF, RW2, RAF, CR2 NEF 與其他 RAW 圖檔
  • 可輸出撐：JPG, PNG, GIF, TIF, BMP 等格式
  • 轉檔時可快速修改圖檔尺寸大小
  • 支援自訂 JPEG 壓縮比率
  • 提供可攜式版本，免安裝即可使用

最後更新：04-19, 2024 下午 1:12

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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