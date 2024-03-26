Winxvideo 超強 AI 升級版，限時免費下載！（正版序號）

厲害的來了！Winxvideo AI 超強影片照片修復升級、下載轉檔錄影工具.. 現在限時免費下載啦！

原名為 WinX Video Converter 的超強影音修復轉檔軟體，在加入了全新的 AI 增強技術後，更名為 Winxvideo AI ，成了更為強大的照片修復、影片增強、視訊轉檔下載錄影工具。

除了可以幫影片去除模糊、修復雜訊與拍攝時的抖動問題、並提高解析度，讓影片更平順之外，還能修復畫質較差的舊照片、提升解析度跟清晰度最高達4倍（將低品質的影片和圖片提升為 1080P、2K 和 4K 的高解析度）。此外還支援幾乎全部常見影音格式的轉檔，並提供壓縮、裁剪、合併、添加字幕、降噪… 等，，

軟體名稱： Winxvideo AI

Winxvideo AI 活動地址： https://www.winxdvd.com/zh/winxvideo-ai/enhance-video.htm

https://www.winxdvd.com/zh/winxvideo-ai/enhance-video.htm 截止日期： 2024年4月22日

獲取方式：登錄活動頁面，輸入有效的電子郵件地址即可立即取得終生授權註冊碼（價值69.95美元）。限量10000份，先到先得。

且提供 YT 與 FB中影片的下載功能，且能支援電腦螢幕、網路攝影機與子母畫面錄影功能…。