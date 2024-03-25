Extreme Picture Finder 批次下載照片、音樂、影片檔…全站備份 （砍站軟體）

這是一個很厲害的「砍站軟體」，就是能把整個網站的全部圖檔、MP3、音樂、影片或特定格式的檔案都下載回你的電腦，如果你有備份網站的需求，Extreme Picture Finder 能以最快的速度下載備份全部你要的內容。

透過 Extreme Picture Finder 備份時我們除了可以輸入網址、指定要下載的檔案格式與檔案大小、更新日期… 等細節，還能指定下載範圍、排出不要的，更能支援網站登入與常見社群平臺的下載。

更厲害的是，還有一堆預先規劃好的 projects 跟 templates 讓我們直接執行，，

譬如說下載網路相簿、手機鈴聲、桌布、美女圖、線上漫畫、MP3….等等，都是輕鬆按幾下就全部下來了。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Extreme Picture Finder
  • 軟體版本：3.66
  • 軟體語言：英文、日文、簡體中文（亂碼）…
  • 軟體性質：試用版（未註冊可使用20天）
  • 檔案大小：92.5 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：Extreme Internet Software
  • 軟體下載：Download 下載

安裝軟體時請選擇「英文」語系，選簡體中文會整個都是亂碼。

最後更新：03-25, 2024 上午 8:44

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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