Boot-US 電腦多重開機、多系統開機選單管理工具

Boot-US 是一個圖形化界面的電腦多重開機選單管理軟體，主要功能就是讓我們在同一台電腦的不同硬碟分割區中安裝各自獨立的多個不同作業系統，不管是 Windows 或 Linux 或其他相容平臺，都可以透過 Boot-US 來規劃、管理。

Boot-US 可以支援舊式 BIOS 與較新的 UEFI 等硬體，我們可以直接在 Windows 界面中以更簡單直覺的方式來規劃硬碟分割區的開機使用方式，不管是 MBR 或 GPT 等分割方式皆可支援，亦可支援密碼管理與控制增加使用安全性，，

還提供隱藏分割區、磁碟或分割區的備份還原功能… 等。

注意！ 這是一個比較進階的工具，一開始還不熟的時候建議先拿測試機來試用看看再說，避免一不小心把電腦弄壞了，做任何操作前也建議先把電腦中的重要資料都另外離線備份到其他硬碟，避免資料毀損或其他問題。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Boot-US
  • 軟體版本：4.1.7
  • 軟體語言：英文、德文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：6.11 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.boot-us.de/
  • 軟體下載：Download 下載

最後更新：02-25, 2024 上午 8:18

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Author: 不來恩

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