PerformanceTest 電腦效能、運作速度測試軟體(中文版)

當你買了新電腦想知道目前的硬體配備的運作效能是不是夠強，可以試試看用 PassMark PerformanceTest 效能測試軟體來跑一下，透過CPU速度、2D圖形效能、3D圖形效能、磁碟讀寫效率、記憶體存取.. 等各種測試項目，來取得一個綜合的評分，還能直接跟國外幾個 benchmark 網站與資料庫比對，看看你目前的硬體設備大概是在哪個效能等級。

PerformanceTest 除了 Windows 系統外，還可支援 Linux, macOS 與 Android 及 iPhone 等平臺，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PassMark PerformanceTest

PassMark PerformanceTest 軟體版本： 11.0.1008

11.0.1008 軟體語言： 繁體中文、英文、日文、簡體中文

繁體中文、英文、日文、簡體中文 軟體性質： 試用版

試用版 檔案大小： 102MB

102MB 系統支援： Windows, Linux, macOS, Android, iOS

Windows, Linux, macOS, Android, iOS 官方網站： PassMark

PassMark 軟體下載：Download 下載

連 ARM 平臺的系統也可支援，可各自下載對應的版本來安裝測試。

PerformanceTest 軟體提供英文、日文、繁體中文、簡體中文…等操作界面，可在軟體的設定選單中切換不同語系。