PerformanceTest 電腦效能、運作速度測試軟體(中文版)
當你買了新電腦想知道目前的硬體配備的運作效能是不是夠強，可以試試看用 PassMark PerformanceTest 效能測試軟體來跑一下，透過CPU速度、2D圖形效能、3D圖形效能、磁碟讀寫效率、記憶體存取.. 等各種測試項目，來取得一個綜合的評分，還能直接跟國外幾個 benchmark 網站與資料庫比對，看看你目前的硬體設備大概是在哪個效能等級。
PerformanceTest 除了 Windows 系統外，還可支援 Linux, macOS 與 Android 及 iPhone 等平臺，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：PassMark PerformanceTest
- 軟體版本：11.0.1008
- 軟體語言：繁體中文、英文、日文、簡體中文
- 軟體性質：試用版
- 檔案大小：102MB
- 系統支援：Windows, Linux, macOS, Android, iOS
- 官方網站：PassMark
- 軟體下載：Download 下載
PerformanceTest 軟體提供英文、日文、繁體中文、簡體中文…等操作界面，可在軟體的設定選單中切換不同語系。，