WebtoPDF 將網頁轉成 PDF、PNG 圖檔…

網路上的資訊雖然方便不過不一定會永遠在那邊，可能某天刪文了或網站倒了你常用的內容就這樣不見了。如果你希望能將看到的網頁內容整個備份下來，可以試試看 WebtoPDF 這個服務，幫我們將整個網頁內容完整的備份成 PDF 文件或 PNG, JPG 等格式的圖檔。

雖然現在很多抓圖軟體都可以自動捲頁、完整擷取整個網頁的內容，不過存成 PDF 檔也有個好處就是可以隨時用關鍵字搜尋頁面中的內容，，

如果你哪天突然想不起來某個東西在哪裡的時候，搜尋一下會很快。

WebtoPDF 提供的網頁備份功能還有其他設定可修改，除了選擇 PDF 或 PNG, JPG, GIF, TIFF .. 等圖檔格式之外，還可調整頁面寬度、直式橫式、放大比率、插入頁碼、加入浮水印… 等等各種設定，可依照自己的需求調整。

WebtoPDF 操作界面與使用方法

第1步 開啟 WebtoPDF 網頁，在方框中貼上你要備份的網址，按下「Convert」按鈕後就可以開始備份。

第2步 另外我們也可先點一下「Options」，修改備份功能的設定，如輸出格式或頁面大小… 等。

第3步 另外還有浮水印、頁碼、頁首頁尾… 等設定，可自己選用。

第4步 轉檔完成後按下載按鈕，即可將已轉成 PDF 或圖檔的網頁內容下載回來。

最後更新：11-25, 2022 下午 12:48

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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