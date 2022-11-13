單獨調整 iPhone 主畫面、指定 APP文字大小（讓LINE字體比最大還大）

在 iPhone 的「螢幕顯示與亮度」設定裡，我們可以調整「文字大小」與「螢幕縮放」兩種設定來放大整個手機的螢幕畫面，或讓整個手機的文字都變更大。

不過很多時候我們可能只覺得某個常用的 APP 的文字大小特別小、特別不好閱讀（如 LINE 或 Telegram），如果調整了整個手機的文字大小，可能其他原本字體沒問題的 APP 也跟著被放大了、變醜了。雖然 LINE 或 TG 原本已內建文字大小調整功能，，

可惜 LINE 的字體調最大還是不夠大，TG 的話只有對話的部分放大了，對話清單與其他選單都不會跟著變。

如果你希望能單獨調整各別 APP 的文字大小，或希望 iPhone 的主畫面、設定頁面或其他指定頁面的文字能單獨放大而不讓其他APP的畫面變形，可以試試看本文的設定。

設定方法：
  • 1.在「控制中心」加入「文字大小」的設定功能
  • 2.設定讓 APP 使用系統字體大小
  • 3.執行 APP 時，按「控制中心」單獨調整「文字大小」

一、在「控制中心」加入「文字大小」的設定功能

第1步 點一下「設定」那個齒輪圖示，開啟設定後找到「控制中心」按進去。

第2步 在下方「更多控制項目」中找到「文字大小」並點一下「+」，把這功能加到上面的「已包含控制項目」。

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最後更新：11-13, 2022 下午 11:34

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Author: 不來恩

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