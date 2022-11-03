Allinpdf 把 PDF 轉成 Word，轉檔壓縮去除密碼工具
Allinpdf 是個很簡單易用的線上 PDF 轉檔工具，提供了 Word, Excel, PowerPoint 對 PDF 格式的轉檔，也能將 PDF 文件轉成圖片檔或把文件分割或合併成一個 PDF 檔並支援壓縮、加密保護或解除加密限制…等功能，算是一個還算完整的 PDF 線上工具。
雖然沒有 PDF24 看起來那麼完整全面，不過對一般使用需求來說也算是夠用了。其中 Allinpdf 另外還把「Webpage to PDF」這服務整合進來，，
- 網站名稱：Allinpdf
- 網站網址：https://allinpdf.com/
不過要注意的是，在使用 Allinpdf 這類工具時必須把文件上傳到對方網站，如果你的文件有安全性的考量，請勿使用這類工具。
Allinpdf 操作界面：
第1步 選一個你要用的功能按進去。
第2步 將檔案拉到網頁中。
第3步 以將 PDF 轉成 Word 文件的功能為例，點選「doc」格式之後，按「OK」，即可開始轉檔。
第4步 完成後，按「Download File Now」即可下載回來。，