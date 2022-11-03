Allinpdf 把 PDF 轉成 Word，轉檔壓縮去除密碼工具

Allinpdf 是個很簡單易用的線上 PDF 轉檔工具，提供了 Word, Excel, PowerPoint 對 PDF 格式的轉檔，也能將 PDF 文件轉成圖片檔或把文件分割或合併成一個 PDF 檔並支援壓縮、加密保護或解除加密限制…等功能，算是一個還算完整的 PDF 線上工具。

雖然沒有 PDF24 看起來那麼完整全面，不過對一般使用需求來說也算是夠用了。其中 Allinpdf 另外還把「Webpage to PDF」這服務整合進來，，

幫我們備份整個網頁的完整內容。如果有 PFD 檔的處理需求，還算是堪用。

不過要注意的是，在使用 Allinpdf 這類工具時必須把文件上傳到對方網站，如果你的文件有安全性的考量，請勿使用這類工具。

Allinpdf 操作界面：

第1步 選一個你要用的功能按進去。

第2步 將檔案拉到網頁中。

第3步 以將 PDF 轉成 Word 文件的功能為例，點選「doc」格式之後，按「OK」，即可開始轉檔。

第4步 完成後，按「Download File Now」即可下載回來。

最後更新：11-03, 2022 下午 9:52

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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