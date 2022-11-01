Don’t Sleep 不讓你睡進階版，防休眠/關機/登出..

儘管在 Windows 電腦的電源管理界面裡早就內建了螢幕自動關閉、電腦休眠與各種省電機制，不過 Don’t Sleep 這個小軟體看起來還是相當有用。

Don’t Sleep 軟體功能主要分為「要讓你睡」跟「不讓你睡」兩個部分。如果你希望電腦在跑什麼程式或展示什麼內容時不要輕易休眠或關閉螢幕顯示，可以在「請不要睡」選單裡勾選各種限制條件，並能依照電池剩餘電量、CPU負載或網路流量負載..等情形恢復讓休眠正常運作。

也可在「請睡眠」的選單中設定更詳細的自動關閉螢幕、自動休眠、自動關機… 等觸發條件。另外還有一些系統常用功能與設定也都順便整合到 Don’t Sleep 的軟體選單中，要關機、重開機、鎖定電腦、關閉螢幕…等，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Don’t Sleep

Don’t Sleep 軟體版本： 9.11

9.11 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 190 KB

190 KB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Don’t Sleep

Don’t Sleep 軟體下載： Download 下載

軟體操作界面：

也都可以隨時按一下執行。