手機多重使用者登入，借人用不尷尬、小孩亂搞不用怕！

這功能其實已經出現很久很久了，就像在 Windows 電腦那樣打開電腦、進入桌面前會有不同帳號讓你選，每個帳號用自己的密碼登入，使用自己的桌面圖示、文件跟應用程式。

而在 Android 手機也是一樣可在系統中新增多個不同使用者，每個使用者帳戶都是各自獨立的，，

桌面、APP 與資料完全分開切互不干擾。

如果你日常生活或工作偶爾會需要拿手機讓不同人操作一下或打打電話，不希望對方亂翻一些 LINE 對話記錄或相簿什麼的，或者你希望工作跟私人時間切換成不同的帳戶與使用環境，都可以用本文介紹的方式設定多個不同的使用者帳戶來隨時切換、隨時用。

以下以 Google 出的 Pixel 手機來做示範，不過聽說好像某些廠牌的手機不開放這功能，有需要的話就找找、試試看囉。

在手機開啟「多位使用者」功能：

第1步 在 Android 手機中開啟「設定」，在「系統」選單裡面找到「多位使用者」按進去。

其他廠牌的位置或名稱可能不一樣，有些機型可能也不會有這功能，所以，都找找看吧。

第2步 開啟「允許多位使用者」功能，然後按一下「新增使用者」。

第3步 幫新的使用者設定一個名字，按「確定」後再依實際需求看要不要「開啟通話和簡訊功能」。

第4步 完成後從螢幕上方往下滑拉開通知選單到最下面，點一下切換使用者的圖示，選取你要登入的使用者名稱後就可以用新的使用者登入手機，記得設定好帳號密碼。

以後要切換回原本的使用者帳號的話，一樣是從螢幕上方往下滑拉開通知選單到最下面，點一下切換使用者的圖示，換回原來的。

最後更新：10-31, 2022 下午 11:34

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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