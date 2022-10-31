Quick Access Popup 常用的都藏這裡！操作電腦少按幾下更輕鬆

簡稱為 QAP 的 Quick Access Popup 是一個相當特別的小工具，主要功能是幫我們將各種常用的軟體、系統設定、文件、檔案、資料夾或常用網站…等項目，通通都整合在同一個大尺寸的快捷選單中（大一點才好按）方便我們快速執行。

QAP 的快捷選單可以藏在桌面右下角，也可以透過鍵盤快速鍵隨時叫出來，不管要做什麼事或開啟什麼文件，，

只要按兩下就可以快速執行。

而 QAP 快捷選單的可自訂性相當高，我們可以隨時依照自己的使用需求修改成自己慣用的樣子，尤其搭配各種鍵盤快捷鍵的設計，讓我們在操作電腦時可以少按好幾下滑鼠，長時間下來也省下很多時間提升不少工作效率。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Quick Access Popup

Quick Access Popup 軟體版本： 11.5.9.0

11.5.9.0 軟體語言： 簡體中文、英文…. 等多國語言

簡體中文、英文…. 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 4.21 MB

4.21 MB 系統支援： Windows XP/7/8/10/11

Windows XP/7/8/10/11 官方網站： https://www.quickaccesspopup.com/

https://www.quickaccesspopup.com/ 軟體下載： Download 下載

QAP 操作界面：

第1步 QAP 提供簡體中文、英文… 等多國語言操作界面，主視窗會直接顯示目前挑選好的快捷選單，我們可隨時新增/移除或編輯、移動每個項目，讓它更符合我們的使用需求。

第2步 新增快捷項目時可自訂資料夾、檔案、應用程式、網頁以及各種指令…等。